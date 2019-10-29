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美艦巡黃海 中萬噸級海警船近距離監視

2019-10-29 12:30世界日報 北京29日電

美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，「觸手」越來越長，逐漸成為替代美國海軍...
美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，「觸手」越來越長，逐漸成為替代美國海軍的對外干涉工具。 (取材自美國國防部官網)
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中美近年持續在南海較量，而兩國船艦亦不時在中國近海對峙。中國官媒報導，近期美國海岸警衛隊傳奇級國土安全艦「斯特拉頓」號（USCGC STRATTON，舷號WMSL752）一直在中國黃海和南海海域活動。美國國防部最新公布的照片顯示，本月初該艦在黃海執行任務期間，不遠處有艘中國的萬噸級海警船在監視。

美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，「觸手」越來越長，逐漸成為替代美國海軍...
美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，「觸手」越來越長，逐漸成為替代美國海軍的對外干涉工具。 (取材自美國國防部官網)
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環球網報導，該照片攝於本月6日，當時斯特拉頓號派出了一艘巡邏快艇執行任務，而距離快艇不遠處就是中國首艘排水量逾萬噸、舷號「2901」的海警船。該海警船是目前中國海警裝備的最大執法船，也是中國第一艘排水量突破1萬噸的海警船，於2015年年底交付。據此前的公開報導，「海警2901」船配備76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍，航速高達25節，不論是續航力、耐衝撞性能、適航性、速度各方面都對周邊國家海上執法船具備較大優勢。

報導說，近年來美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，「觸手」越來越長，逐漸成為替代美國海軍的對外干涉工具。

報導指出，復旦大學海權研究專家楊震表示，美國海岸警衛隊隸屬於美國國土安全部，應當在美國領水、專屬經濟區和公海行使執法職能，但南海海域既不是美國近海，也不是無主的公海。美國海岸警衛隊千里迢迢跑到南海「執法」，實際是以執法船的掩護身分彌補美海軍兵力不足，本質上還是對中國海上主權的挑釁和侵犯，更是對國際海洋秩序以及地區和平與繁榮的衝擊。

南海海軍
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