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影／美的置業貴陽垮塌事故 8人身亡

2019-10-29 11:43聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

美的置業日前發生重大項目安全事故，據貴陽市觀山湖區人民政府新聞辦公室指出，觀山湖區美的置業廣場一施工地下停車場於28日16時21許分，發生垮塌事件。目前八名員工身亡，六人生還。

中國網財經報導，垮塌發生前，上班人員共計14人，事故發生時有3人自行逃出，1人被迅速救起，10人被困失聯。截至29日3時，10名失聯人員已全部找到，其中8人死亡，2人受傷。生還的6人沒有生命危險。

美的置業今日對此發布聲明，稱將全力配合政府救援。並不惜一切代價救治傷員，並處理好遇難人員善後工作；全力配合政府開展事故原因調查；已責令項目全面停工，全面排查安全隱患。

今年年初，美的置業董事局主席郝恆樂在出席業績發布會時表示，2019年公司的銷售目標為人民幣1,000億元，這與此前「2020年千億計劃」的時間表相比整整提前一年。數據顯示，今年前9月，美的置業連同其合營企業和聯營公司的合約銷售金額為人民幣708億元，年增約21.65%。

美的置業在貴陽的置業廣場一施工地下停車場於28日16時，發生垮塌事，八名員工身亡...
美的置業在貴陽的置業廣場一施工地下停車場於28日16時，發生垮塌事，八名員工身亡，六人生還。照片／中新網
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美的置業在貴陽的置業廣場一施工地下停車場於28日16時，發生垮塌事，八名員工身亡...
美的置業在貴陽的置業廣場一施工地下停車場於28日16時，發生垮塌事，八名員工身亡，六人生還。照片／中新網
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