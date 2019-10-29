陸書法協會副主席落馬 曾被舉報「賣字斂財」
中國大陸文藝界掀起反腐風暴，近年不少「官員書法家」被查處。中國書法家協會前副主席趙長青涉嫌嚴重違紀違法被查，成為中國書協近年來首個「落馬」的副主席。港媒星島日報披露，早在4年前，就有人公開舉報其「賣字斂財」、辦書法展斂財等。而趙長青在位的10年間，其「作品」價格從幾千元飆漲到10萬元人民幣。頗為諷刺的是，趙長青曾說過，「堅決擁護中央的反腐精神和部署」。
據中紀委官網消息，趙長青涉嫌嚴重違紀違法，由中紀委國家監委駐中宣部紀檢監察組及山東省監委兩個部門對其紀律審查和監察調查。現年66歲的趙長青，曾長期在黑龍江工作，擔任省委宣傳部副部長，2002年赴京履新，歷任書協分黨組書記、協會副主席及書協顧問等職，並於去年6月退休。趙長青依舊頻繁出席活動，10天之前還曾受邀到遼寧省大黑山景區採風創作。
據星島網報導，有書法界人士透露，盤踞書協領導層10年、被認為「書法水平一般」的趙長青逐漸將自己塑造成為一名「書法家」。他在書協領導任內時期，其作品價格明顯上升，早年其手書條幅只需幾千元人民幣一幅，如今對聯、鏡心作品最高到5、6萬元左右，價格最高的是他2012年所作草書鏡心，估價曾超過10萬元。
據報導，2015年初有人實名舉報趙長青，稱其把自己包裝成「一流書法家」，堂而皇之地「賣字斂財、通過辦各種書法展覽和活動從中漁利斂財」。然而在同年3月，他赴書協任職前公開表示，「堅定不移地推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」、「堅決擁護中央的反腐精神和部署」。
新華社曾發文「官員爭相進協會當主席 暗藏權力買賣」，直斥中國文化界某些領域一些所謂的「大師」氾濫、真假難辨，這背後隱藏著腐敗。文章稱，「官本位」思想對藝術品市場的不良影響，文化腐敗讓文化藝術沾染著「銅臭氣」。文中還提到陝西省書法家協會2013年曾有主席、副主席多達62人，多數是官員、企業家，「臃腫」的主席團引起輿論一片嘩然。
近年來，不少有官職的書協會員被查。去年9月，河南省政協原副主席靳綏東被查；今年3月，原國家質量監督檢驗檢疫總局副局長魏傳忠被查；4個月後，河南商丘「官員書法家」張永樂被查，引發書法界關注。
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