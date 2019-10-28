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中共19屆四中全會開幕 聚焦治理體系與經濟

2019-10-28 12:07中央社 北京28日電

中共19屆四中全會今天在北京登場。依官方說法，全會設定的主題是「推進國家治理體系和能力現代化」。而其中的「治理體系現代化」是否涉及黨內組織或人事異動，尚待觀察。

除上述公開議題外，外界普遍認為，四中全會還可能觸及中國國內經濟衰退、美中貿易戰、香港「反送中」運動等議題。另據星島日報報導，司法體制改革、大數據運用、城市治理等議題也可能是會議焦點。

中國共產黨第19屆中央委員會第四次全體會議今天登場，31日閉幕。依往例，會議內容將於閉幕後，由新華社發表公報，屆時外界方能得知會中討論的部份或全部內容。

中共官方先前提到，四中全會的主題是「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，其中「國家治理體系和治理能力現代化」一詞受到外界注意。有解讀認為，「治理體系現代化」意味著中共黨內組織可能出現調整，連帶涉及人事。

四中全會召開前，北京有關中共黨內高層人事可能異動的傳言不少，還直指「異動不小」，與上述的解讀遙相呼應。

但四中召開前，由中共總書記習近平掛名的「論堅持黨對一切工作的領導」一書正式出版，內容引用他2014年10月的談話說，「推進國家治理體系和治理能力現代化……不是照搬其他國家的政治理念和制度模式，而是要從中國的現實條件出發來創造性前進」。

光明日報為此解讀，推進國家治理體系和治理能力現代化「絕不是西方化、資本主義化」。

各界對四中全會的解讀，至今依然分歧。中國政治學者吳強日前對英國廣播公司（BBC）中文網表示，四中全會很難避得開經濟議題，畢竟美中貿易戰已經發展了一年多。預料經濟和金融政策，將是會議的重點。

星島日報引述旅美時事評論員鄧聿文分析，中共已充分意識到其國家治理的體系和能力，「遠不能適應帶領民族復興偉大事業的需要」。藉由四中全會，中共可能會將黨內法規的制定和執行規範化，讓它看起來科學、法治。

鄧聿文並大膽認為，中共也可能「放寬對非政治領域的社會控制」，如各種行業協會、互助機構、公益類組織等，以釋放社會活力。

中共北京
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