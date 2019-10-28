中共四中全會今起召開 港媒指有異議人士被上門監視
2019-10-28 12:05
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
中共十九屆四中全會，今日起一連四日在北京召開。
據官方香港電台報導，在相信是會議場地的京西賓館外，停泊多輛公安車、特警車，有公安和便衣人員在附近一帶戒備，賓館外圍的部分道路實施交通管制，車輛不能駛近賓館，鄰近的軍事博物館地鐵站部分出入口亦關閉。
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報導稱，據了解，一批異議人士被當局派人上門監視，直到四中全會閉幕為止，他們包括獨立記者高瑜和維權人士李蔚等。
中共四中全會議程包括中共政治局向中央委員會報告工作、堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化等多個重大問題。
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