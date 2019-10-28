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習近平提重視區塊鏈後 概念股全線開紅盤

2019-10-28 09:59聯合報 記者羅印冲／即時報導

據信報財經新聞報導，中共中央政治局上周就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，中共總書記習近平強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

報導稱，區塊鏈概念股全線高開，雄岸科技裂口飆53.5%；桐成控股飆49.1%；美圖公司高開24%；柏能飆18%。

另外，眾安在線高開7.7%。

區塊鏈概念股全線高開，雄岸科技飆53.5%。取自信報財經新聞
區塊鏈概念股全線高開，雄岸科技飆53.5%。取自信報財經新聞
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區塊鏈技術中共概念股
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