四中全會登場 中共黨媒：絕不走西方化、資本主義化

2019-10-28 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



中共十九屆四中全會今天開始至周四在北京召開，官方宣布會議主題為「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」。港媒稱，會議將聚焦依法治國、司法體制改革，運用好大數據及城市治理等等。中共黨媒則強調，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。外界預料，會議可能關注中美貿易戰、香港反修例風波等議題。

中共總書記習近平二○一四年十月曾強調：「我們推進國家治理體系和治理能力現代化，當然要學習和借鑑人類文明的一切優秀成果，但不是照搬其他國家的政治理念和制度模式，而是要從中國的現實條件出發來創造性前進。」中共黨媒光明網強調，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。

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據香港星島日報報導，距三中全會相隔一年八個月，四中全會是中共「十八大」後最遲來的一次中央全會。旅居美國的時事評論員鄧聿文撰文分析，從議程的設計，顯示中共充分意識到，其國家治理體系和治理能力，遠不能適應帶領民族復興偉大事業的需要。

光明網刊登「四中全會召開在即 十個問題幫你了解」的文章指出，司法體制改革是政治體制改革的重要組成部分，對推進國家治理體系和治理能力現代化具有十分重要的意義。

文章指出，要運用大數據提升國家治理現代化水準。要建立健全大數據輔助科學決策和社會治理的機制，推進政府管理和社會治理模式創新，實現政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。