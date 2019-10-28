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曾在「十一閱兵」飛行表演 3共軍飛行員撞山亡

2019-10-28 09:30聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港星島日報近日報導，中共解放軍一架軍機本月11日發生故障，在降落時不幸撞上山崖，機上3名飛行員都身亡。這3名飛行員曾在中共建政70周年的「十一閱兵」進行飛行表演，駕駛軍機在空中以數字「70」的陣型共飛。

報導引述陸媒消息指，解放軍飛行員溫偉彬、龔大川、羅偉11日正在執行飛行任務，但過程中飛機突然發生故障，降落過程中為了避開村莊與民眾，飛行員選擇往山上降落，但不幸撞上山崖墜機，3人都身亡。

報導並指，飛機上的3名飛行員曾參加2019年「十一閱兵」的飛行表演，駕駛軍機在空中以數字「70」的陣型共飛。3名飛行員的葬禮近日已經舉行完畢，出席的人數眾多，並被安葬在中共烈士陵園。

其中兩名飛行員溫偉彬（左）、龔大川（右）。取自星島網
其中兩名飛行員溫偉彬（左）、龔大川（右）。取自星島網
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3名共軍飛行員的葬禮近日已經舉行完畢。取自星島網
3名共軍飛行員的葬禮近日已經舉行完畢。取自星島網
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