澎湖無小三通之實 陸委會：盡力配合縣府兩岸運輸需求

2019-10-27 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



針對澎湖縣縣長賴峰偉表示澎湖小三通是「有小三通之名，無小三通之實」，盼政府協助克服障礙，促進觀光成長，陸委會稍晚表示，只要澎湖縣政府提出需求，中央政府依照現行政策及法規，即可配合處理兩岸海空運直航相關事宜，沒有另需獲得中央政府同意的問題。

賴峰偉表示，他在上任後認知必須打通交通障礙才能帶動陸客成長，因此積極與大陸協調建立廈門、平潭與澎湖的海運直航、泉州晉江機場與澎湖馬公機場空運對飛。由於事涉兩岸事務，必須獲得我方中央政府同意，因此盼未來中央能協助澎湖克服障礙，促進在地觀光成長。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陸委會晚間新聞稿指出，政府一向非常支持澎湖發展，並致力澎湖與中國大陸之海空運輸便捷化，以促進陸客到澎湖觀光。政府不僅核定馬公港是「小三通」及「大三通」兩岸海運直航港口，亦將馬公機場列為「大三通」兩岸空運直航機場。

陸委會指，賴峰偉上任以來，陸委會持續與縣府保持聯繫溝通。今年5月澎湖與上海觀光包機首航，即是陸委會主委陳明通在聽取賴峰偉建言後，極力促成，並已順利完成；麗星郵輪亦依現行規定予以核准，順利載運陸客到澎湖觀光。