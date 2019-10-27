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中使館前長跪維權…逾200中國公民赴馬來西亞淚控遭詐騙

2019-10-27 14:38世界日報 中國新聞組／北京27日電

來源：YouTube

200多名中國公民日前前往中國駐馬來西亞大使館維權，淚訴馬國MBI公司以網上傳銷方式詐騙資金，要求返還被騙錢款。對此，中國駐馬來西亞大使館連發三則聲明，表示將致力維護在馬中國公民合法權益，要求該公司返還被騙錢款，使館已召開法律諮詢會，並請馬國盡快調查，並呼籲中國公民遵守馬來西亞法律。

綜合媒體報導，MBI透過所謂的「遊戲理財平台」，幾年前開始在中國進行傳銷詐騙活動。2017年開始，中國警方和馬來西亞警方就針對MBI展開打擊行動，抓獲多名犯罪分子，創始人張譽發也被警方扣押，不過該集團並未就此消失。

中國駐馬來西亞使館20日邀請馬當地華人律師在吉隆坡Maluri酒店舉行法律諮詢會，向近日來馬中國籍MBI金錢遊戲涉案人提供法律諮詢，介紹與此案相關的法律知識，並促請涉案人合法理性維權。　

馬來西亞星洲日報報導，當天超過150名中國公民在酒店與中國領事館會見，閉門討論相關事宜。一位當事人表示有數百萬中國人受騙，「我們會持續以合法及和平的方式來維權，若問題依舊無法解決，相信還有更多中國的受害者會來馬來西亞。」

另一位當事人則表示，他們感謝中國大使館對他們的關愛，可是法律途徑解決不了問題，「我希望政府可以採取緊急法令拿下投資公司負責人，面對面談判解決問題。」

網上更有民眾披露，為維權，上百名中國公民聚集在中國駐馬來西亞大使館前長跪不起，場面震撼。

對此，中國駐馬來西亞大使館連發三則聲明。聲明指出，其代表在律師協助下已向馬國警方報案，要求對MBI進行調查，討回涉案錢款。中國駐馬來西亞使館一直致力維護在馬中國公民的合法權益，並在職責範圍內對有合理訴求的中國公民提供領事保護與協助。

大使館已在職責範圍內為涉案人提供協助，推薦當地律師，召開法律諮詢會，並請馬國警方重視此案，盡快啟動相關調查。

同時，大使館指出，外國公民在馬來西亞聚眾示威屬違法行為，希望在馬中國公民遵守當地法律，不要從事與簽證種類不符的活動，「持旅遊簽證來馬從事與簽證種類不符的行為涉嫌違反馬移民法，外國人在馬參與聚眾集會，還將觸犯馬相關法律法規，可能招致於己不利的法律後果。」

網傳照片顯示，大批中國公民前往中國駐馬來西亞大使館維權，控訴馬國MBI公司詐騙資...
網傳照片顯示，大批中國公民前往中國駐馬來西亞大使館維權，控訴馬國MBI公司詐騙資金。（取材自微博）
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馬來西亞大使館簽證
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