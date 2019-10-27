王岐山會日本天皇 外訪首穿新「中式服裝」成焦點

2019-10-27 14:36 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國國家副主席王岐山近日赴日本出席德仁天皇即位慶典，除政治議題引起關注，王岐山的衣著也意外成了焦點。他身著一件「中國風」十足、頗像傳統的中式立領對襟短衫，不過不是常見的對襟排扣設計，前襟只有領口有一粒盤扣。其這身衣著，被指明顯有別於之前出現的中式服裝。

北京青年報微信公眾號「政知圈」報導，這樣的著裝，在王岐山就任國家副主席之後的歷次外訪中，還是第一次出現。報導指出，從當日新聞畫面顯示，王岐山身著「中式服裝」除了出席德仁天皇的即位慶典，還出席了當晚的慶祝宴會。其後，在與日本首相安倍晉三等會見時，王岐山則換回了西裝。

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央視新聞聯播畫面中也顯示，在進入即位慶典舉行地時，出現在王岐山身後的中國駐日大使孔鉉佑也是身著「中式服裝」。

中國前駐伊朗、荷蘭大使華黎明曾透露，中共建政後，在國宴和遞交國書等外交場合，國家領導人或使節一般不穿燕尾服，而以中山裝代替，女士則穿旗袍。

然而，近幾年，有別於傳統中山裝的「中式服裝」頻頻出現在正式外交場合。