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王岐山會日本天皇 外訪首穿新「中式服裝」成焦點

2019-10-27 14:36世界日報 中國新聞組／北京27日電

中國國家副主席王岐山近日赴日本出席德仁天皇即位慶典，除政治議題引起關注，王岐山的衣著也意外成了焦點。他身著一件「中國風」十足、頗像傳統的中式立領對襟短衫，不過不是常見的對襟排扣設計，前襟只有領口有一粒盤扣。其這身衣著，被指明顯有別於之前出現的中式服裝。

北京青年報微信公眾號「政知圈」報導，這樣的著裝，在王岐山就任國家副主席之後的歷次外訪中，還是第一次出現。報導指出，從當日新聞畫面顯示，王岐山身著「中式服裝」除了出席德仁天皇的即位慶典，還出席了當晚的慶祝宴會。其後，在與日本首相安倍晉三等會見時，王岐山則換回了西裝。

央視新聞聯播畫面中也顯示，在進入即位慶典舉行地時，出現在王岐山身後的中國駐日大使孔鉉佑也是身著「中式服裝」。

中國前駐伊朗、荷蘭大使華黎明曾透露，中共建政後，在國宴和遞交國書等外交場合，國家領導人或使節一般不穿燕尾服，而以中山裝代替，女士則穿旗袍。

然而，近幾年，有別於傳統中山裝的「中式服裝」頻頻出現在正式外交場合。

2014年3月，中國國家主席習近平對荷蘭進行國事訪問，他和夫人彭麗媛身著中式服裝，出席盛大國宴。這是習近平首次穿中式服裝出席正式外交場合。2018年11月，在西班牙進行國事訪問的習近平，出席西班牙國王舉行的隆重歡迎宴會。習近平和夫人彭麗媛都身著中式禮服，陪同參加晚宴的中方官員也都清一色地身著中式服裝。

中國國家副主席王岐山近日赴日本出席德仁天皇即位慶典，除政治議題引起關注，王岐山的...
中國國家副主席王岐山近日赴日本出席德仁天皇即位慶典，除政治議題引起關注，王岐山的衣著也意外成了焦點。 新華社
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王岐山習近平德仁
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