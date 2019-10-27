要學生看中國愛國片《我的祖國》寫心得 加國中學惹議

2019-10-27 14:32 世界日報 中國新聞組／北京27日電



來源：YouTube

加拿大卑詩省列治文市一家公立中學日前被揭露在普通話課上，要求學生觀看中共建政70年愛國電影《我和我的祖國》，並要寫下觀後心得，引發家長不滿。消息曝光後，該校立刻取消這項作業，但仍引起不小爭議。

自由亞洲電台報導，一名自稱小孩就讀史蒂文頓-倫敦中學12年級的家長，日前在臉書貼出孩子的課堂作業：「《我和我的祖國》觀後心得」。

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在該名家長展示的作業可見，學生被要求選答包括「對這個電影的感覺？影片中什麼字句讓你覺得很好？電影中你最喜愛的部分是什麼？」等13道題目。

據報導，該名家長還在臉書說：「看到這一份Mandarin 12 （普通話12年級）的作業，我發瘋了。大陸老師荼毒我們溫哥華的孩子，我應該去列治文學校當局，還是去找校長呢？」

該家長的貼文引發議論，網上有聲音認為，這是中國政府統戰手段，企圖對加拿大學生進行洗腦愛國教育。但也有人認為，老師只是想透過電影讓孩子學習華語。

報導指出，消息曝光後，涉事學校校長隨即要求老師取消這個作業，同時發郵件給10至12年級普通話課程的學生家長。信中提到：「有人對這部電影的爭議性和政治性表示擔憂，這引起了我的注意，學校必須對使用的資源保持敏感。」

列治文學校當局發言人David Sadler表示，老師的目的是讓學生以「通過文化的視角」互相討論觀點和分享世界觀。