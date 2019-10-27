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影／中共外長王毅怒嗆潘斯演講：一派胡言

2019-10-27 10:59聯合報 記者羅印冲／即時報導

據大陸官方環球網今日報導，中共國務委員兼外交部長王毅以「一派胡言」四字，回嗆美國副總統潘斯此前針對中方的言論。

報導引述全日本新聞網(ANN)報導稱，王毅日前在北京出席第15屆北京-東京論壇，這是王毅時隔14年再次出席北京-東京論壇。今年在北京召開的北京-東京論壇主題是新時代、新期待——中日在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任，主要討論安全保障與經濟等議題。

論壇活動過程中，王毅被問及怎麼看待美國副總統潘斯的涉華演講，王毅回頭回應說：一派胡言。

針對潘斯的言論，中共外交部發言人華春瑩曾批評，指其言論與其去年10月的演講如出一轍，流露出十足傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言，中方表示強烈憤慨和堅決反對。中方並呼籲在中美關係處於關鍵時刻之際，美方停止損害兩國關係和互信合作的做法。

據大陸官方環球網今日報導，中共國務委員兼外交部長王毅以「一派胡言」四字，回嗆美國...
據大陸官方環球網今日報導，中共國務委員兼外交部長王毅以「一派胡言」四字，回嗆美國副總統潘斯此前針對中方的言論。（路透）
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