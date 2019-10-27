港財政司長：不排除香港今年經濟負增長

2019-10-27 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



香港財政司司長陳茂波在網誌說，政府將會在本周四公布第三季經濟增長的預先估計數字。他說繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，負增長的幅度亦顯著擴大，加上目前情況還未見起色，他估計要達到全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

據香港電台報導，陳茂波說，香港經濟受到全方位打擊，9月份商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，較第二季跌幅擴大了近兩個百分點，若按貨量計算，第三季的跌幅料超過7%，是近10年最大的單季跌幅。旅遊業方面，10月訪港旅客人次在上半月跌幅擴大至近5成，業內形容受到的打擊，是2003年SARS時期以來最嚴重的，部分受示威活動影響嚴重地區的酒店，入住率更低得驚人，至於近期中小企信心指數，亦反映企業對前景的悲觀程度，預示情況難言有起色。

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