雙邊關係回溫 王毅要求日本在台灣問題上不能含糊
2019-10-26 21:45
聯合報 記者林則宏
中日關係正逐步升溫，大陸國務委員兼外長王毅指出，中日兩國應當建立更高水平的政治互信。他並強調，愈是開創新時代，愈要夯實好基礎，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，愈是要在有關歷史和台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。
據中新社報導，王毅26日在北京出席第15屆「北京—東京」論壇開幕式並致辭。王毅表示，中日關係經歷重要積極變化。兩國的利益從來沒有像今天這樣廣泛而深入融合，兩國的發展也從來沒有像今天這樣直接而緊密相聯。兩國擁有愈來愈多共同利益和關切，承擔著愈來愈重的共同責任和使命。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
王毅說，「新時代要求我們共同打造更加成熟穩定的中日關係，書寫合作共贏的新篇章；新時代要求我們共同促進地區的發展繁榮，引領亞洲的新未來；新時代要求我們共同承擔應盡的國際責任，為地區和全球穩定發展作出新的貢獻。」
對於未來中日關係發展，王毅提出，中日兩國應當開展更高質量的互利合作。應發揮各自優勢，進一步深化擴大兩國經貿合作。兩國還應推進更為豐富多彩的人文交流，使兩國民眾心靈相通，相互好感度不斷提升。
王毅還表示，雙方應加快推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和中日韓自貿區談判，引領亞洲區域合作和一體化進程。並且構建更為建設性的安全關係，加強更具戰略性的多邊合作，旗幟鮮明捍衛以聯合國為核心的國際體系，旗幟鮮明捍衛多邊主義和自由貿易。
「北京—東京」論壇2005年由中國日報社、日本言論NPO發起創立，2015年起由中國外文局與日本言論NPO每年在北京或東京輪流舉辦。中共中宣部副部長、國務院新聞辦主任徐麟，日本前首相福田康夫，前聯合國副秘書長明石康，日本各黨派議員及中日兩國政府官員、高校代表、專家學者、知名人士等600餘人出席本屆論壇。
留言