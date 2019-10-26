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雙邊關係回溫 王毅要求日本在台灣問題上不能含糊

2019-10-26 21:45聯合報 記者林則宏

中日關係正逐步升溫，大陸國務委員兼外長王毅指出，中日兩國應當建立更高水平的政治互信。他並強調，愈是開創新時代，愈要夯實好基礎，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，愈是要在有關歷史和台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。　　

據中新社報導，王毅26日在北京出席第15屆「北京—東京」論壇開幕式並致辭。王毅表示，中日關係經歷重要積極變化。兩國的利益從來沒有像今天這樣廣泛而深入融合，兩國的發展也從來沒有像今天這樣直接而緊密相聯。兩國擁有愈來愈多共同利益和關切，承擔著愈來愈重的共同責任和使命。

王毅說，「新時代要求我們共同打造更加成熟穩定的中日關係，書寫合作共贏的新篇章；新時代要求我們共同促進地區的發展繁榮，引領亞洲的新未來；新時代要求我們共同承擔應盡的國際責任，為地區和全球穩定發展作出新的貢獻。」

對於未來中日關係發展，王毅提出，中日兩國應當開展更高質量的互利合作。應發揮各自優勢，進一步深化擴大兩國經貿合作。兩國還應推進更為豐富多彩的人文交流，使兩國民眾心靈相通，相互好感度不斷提升。　　

王毅還表示，雙方應加快推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和中日韓自貿區談判，引領亞洲區域合作和一體化進程。並且構建更為建設性的安全關係，加強更具戰略性的多邊合作，旗幟鮮明捍衛以聯合國為核心的國際體系，旗幟鮮明捍衛多邊主義和自由貿易。　　

「北京—東京」論壇2005年由中國日報社、日本言論NPO發起創立，2015年起由中國外文局與日本言論NPO每年在北京或東京輪流舉辦。中共中宣部副部長、國務院新聞辦主任徐麟，日本前首相福田康夫，前聯合國副秘書長明石康，日本各黨派議員及中日兩國政府官員、高校代表、專家學者、知名人士等600餘人出席本屆論壇。

大陸外長王毅要求日本，在台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。（路...
大陸外長王毅要求日本，在台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。（路透）
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