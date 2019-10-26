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黃之鋒收到選舉主任來信　第三度查問政治主張

2019-10-26 12:03聯合報 記者李仲維/即時報導

參選南區海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒，今（26）日上午在facebook發文，透露昨晚9時半左右，收到選舉主任蔡亮來信，查問其政治主張。

綜合港媒報導，黃之鋒稱，這次已是有關方面的第3度查問，他雖然認為自己在前兩輪回信中，已清晰回應選舉主任的查詢，但仍樂意繼續在回信中交待政治主張。

黃之鋒提及，蔡亮首度於來信中引述新聞報導，提到某篇他在去年回應全國人大常委譚耀宗的新聞，要求就該篇報導做出回應。他質疑這做法只是新選舉主任借故拖延，是港府和北京「未傾掂數」，迫不得已使出的下策。

黃之鋒參選後，原本負責決定其提名是否有效的南區選舉主任周佩芬，因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮暫時兼任有關職位。

小圖為黃之鋒fb截圖。圖：取自星島日報網站
小圖為黃之鋒fb截圖。圖：取自星島日報網站
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