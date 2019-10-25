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「感謝川普嚇唬」 任正非：華為員工都努力工作了

2019-10-25 18:05聯合報 記者許依晨／即時報導

華為公司的「華為心聲社區」網站24日發布華為創始人任正非於15日接受北歐媒體聯合採訪紀要，談到美國總統川普時，任正非表示，其實他很感謝川普「拿棒子一打」嚇唬華為員工，「大家都真真實實努力工作了」。

任正非回應瑞典國家電視台問題時表示，華為經歷三十年的發展，「絶大多數員工開始富裕了，有一種惰怠、享受安逸的富裕病」，再經歷一段時間，公司就會垮了。他說，「深圳多好，為什麼要到非洲有瘧疾的地方去奮鬥？大家都會有這種想法」。

任正非提到，川普拿棒子一打，大家都緊張了，要努力生產，努力「種地」，沒有垮下去，讓公司的銷售收入反而增長了，這是大家努力的結果。

任正非說，在這一點，他並不認為川普不好，「他嚇唬一下公司，大家都怕了。以前是我嚇唬大家，但是我的棒子不夠厲害，特朗普棒子大，一嚇唬，大家都真真實實努力工作了」。此外，任正非還提到，如果川普想來華為看一看，他會擁抱川普的。

對於挪威廣播公司問，華為現在正捲入中美貿易爭端，此外華為正面臨可能被當做開展間諜活動的工具的指控，能否向北歐人民直截了當地說明華為持什麼立場，以及如何維護華為？

任正非表示，中美兩國之間的貿易鬥爭跟華為沒有關係，因為華為在美國沒有銷售，無論中美貿易談判結果怎樣，對他們都沒有影響。

他指出，美國把他們納入實體清單，但是現在絶大多數晶片華為已經實現了使用自己研製的晶片，「啟動了自研晶片規模化的使用，是多少年的準備，不是突然冒出來的」，美國政府以為斷供華為有利於在中美貿易鬥爭中佔據主動，其實美國政府沒有抓住要害，反而削弱了美國公司的銷售規模。

另外，在網路安全問題上，華為面臨著美國的指責，但是，這些指責是空穴來風，「對北歐人民承諾，我們尊重北歐的國家數字主權，不會侵犯主權。」

芬蘭國家公共服務廣播公司問，任正非提到華為有能力實現自給自足，是如何做到的？任正非回應，華為公司在通信領域受美國打擊的影響應該不是太大，從5G到核心網等通信領域，今年不僅沒有衰退，預計還會微增長。以5G為代表的通信產業也是增長的，這點受美國影響比較小。

但他也坦言，對華為有影響的是終端，「如果美國不開放Google的生態給我們用，在海外市場會受到一些影響。」，至於在智能計算上，和美國還有一點差距，需要努力趕上。

華為創始人任正非於15日接受北歐媒體聯合採訪。圖／翻攝自觀察者網
華為創始人任正非於15日接受北歐媒體聯合採訪。圖／翻攝自觀察者網
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川普任正非華為
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