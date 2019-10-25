陸外交部：美副總統傲慢和虛偽 充滿政治偏見和謊言

2019-10-25 16:25 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



針對美國副總統潘斯批評中國大陸社會制度和人權宗教等言論，中共外交部發言人華春瑩下午在例行記者會上表示，潘斯流露十足的傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言。中方表示強烈憤慨和堅決反對。

華春瑩說，中國人權狀況好不好，最重要的判斷標準是中國人民是否滿意。中國的發展日新月異，中國人民的幸福感和獲得感越來越強。中國政府高度重視保護和促進人權。改革開放40多年來，中國人權事業取得了舉世公認的卓越成就，中國人民享受著前所未有的權利和自由，這是任何不戴「有色眼鏡」的人都不能否認的事實。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

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她說，中國政府堅決維護國家主權、安全、發展利益。台灣、香港、新疆等事務都純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力干涉。以潘斯為首的一小撮美政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污衊，就是要干涉中國內政，阻撓中國的穩定和發展。但是，烏雲擋不住陽光，謊言蓋不住真相。中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽汙名、潑髒水的圖謀註定是癡心妄想，必將被歷史唾棄。

華春瑩說，中國的對外政策光明磊落、堂堂正正。中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，致力於推動構建新型國際關係、構建人類命運共同體。中國絕不以犧牲別國利益為代價發展自己，中國的發展不對任何國家構成威脅，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。正因如此，中國的朋友遍天下！任何想給中國扣上這樣那樣的「帽子」、離間中國與世界其他國家關係的圖謀都不會得逞，都只會自取其辱。