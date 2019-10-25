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陸外交部：美副總統傲慢和虛偽 充滿政治偏見和謊言

2019-10-25 16:25聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

針對美國副總統潘斯批評中國大陸社會制度和人權宗教等言論，中共外交部發言人華春瑩下午在例行記者會上表示，潘斯流露十足的傲慢和虛偽，充滿了政治偏見和謊言。中方表示強烈憤慨和堅決反對。

華春瑩說，中國人權狀況好不好，最重要的判斷標準是中國人民是否滿意。中國的發展日新月異，中國人民的幸福感和獲得感越來越強。中國政府高度重視保護和促進人權。改革開放40多年來，中國人權事業取得了舉世公認的卓越成就，中國人民享受著前所未有的權利和自由，這是任何不戴「有色眼鏡」的人都不能否認的事實。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

她說，中國政府堅決維護國家主權、安全、發展利益。台灣、香港、新疆等事務都純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力干涉。以潘斯為首的一小撮美政客在這些問題上顛倒黑白，說三道四，造謠污衊，就是要干涉中國內政，阻撓中國的穩定和發展。但是，烏雲擋不住陽光，謊言蓋不住真相。中國人民不信邪，也不怕邪。任何破壞中國國家統一、民族團結和社會穩定以及任何給中方栽汙名、潑髒水的圖謀註定是癡心妄想，必將被歷史唾棄。

華春瑩說，中國的對外政策光明磊落、堂堂正正。中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，致力於推動構建新型國際關係、構建人類命運共同體。中國絕不以犧牲別國利益為代價發展自己，中國的發展不對任何國家構成威脅，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。正因如此，中國的朋友遍天下！任何想給中國扣上這樣那樣的「帽子」、離間中國與世界其他國家關係的圖謀都不會得逞，都只會自取其辱。

潘斯之流動輒對別國說三道四、頤指氣使，卻對美國自身存在的各種嚴重問題熟視無睹，企圖通過詆毀其他國家轉移美國公眾的視線，掩蓋自己的政治弊端。從「棱鏡門」大規模監聽到頻繁發生的嚴重槍擊案，從無處不在的種族歧視到一目了然的貧富差距，從動輒對別國制裁、動武到任性地退出國際協議、條約，劣跡斑斑！道義和信用早已蕩然無存。她要奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。

大陸外交部發言人華春瑩。（外交部網站）
大陸外交部發言人華春瑩。（外交部網站）
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潘斯人權華春瑩
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