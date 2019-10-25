親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

王岐山稱習原則同意明年訪日 要日妥善處理台灣問題

2019-10-25 14:50聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

大陸國家主席習近平特使、國家副主席王岐山21日至25日對日進行訪問，王岐山在會見日本首相安倍晉三時表示，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，並稱習近平原則同意應邀明年春天對日進行國事訪問。安倍則表示，日方熱切歡迎習明年的訪問，願妥善處理台灣等敏感問題，與陸方一同加強頂層設計。

據大陸官媒新華社報導，王岐山近來赴日參與德仁天皇即位，並對日進行訪問，他分別會見到了安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎。麻生太郎在會見王岐山時也指出，日方正積極籌備，為明年習近平訪日營造有利氛圍。

王岐山在見到安倍時表示，今年6月，習近平與安倍晉三就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。王岐山指出，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

王岐山說，陸方願同日方不斷鞏固政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，構建建設性安全關係，攜手共做多邊主義的維護者、開放合作的推動者、文明對話的踐行者，為促進世界和地區和平穩定與發展作出積極貢獻。習近平原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。

安倍則指出，終日交往歷史悠久，傳統友誼深厚，當前兩國經貿務實合作不斷加深，在國際事務中並肩應對，對亞洲乃至世界和平與繁榮承擔了重大責任。兩國都正在步入新的時代。

安倍說，雙方領導人大阪會晤推動日中關係全面恢復正常，未來攜手合作潛力巨大。日方熱切期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理臺灣等敏感問題，與陸方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。

在會見麻生太郎時，王岐山表示，新時代中日之間擁有更加廣泛的共同利益和共同關切，陸方願同日方一道，全面加強包括財金合作在內的各領域協調溝通，共同推動兩國關係更上一層樓。

麻生太郎表示，日中之間加強坦誠、開放性和建設性交流有益於兩國關係。日方支持市場開放和自由貿易，願加強對陸財金領域溝通合作。日方正積極籌備，為明年習近平訪日營造有利氛圍。

大陸國家副主席王岐山（左）23日上午與日本首相安倍晉三（右）在東京迎賓館會談。圖...
大陸國家副主席王岐山（左）23日上午與日本首相安倍晉三（右）在東京迎賓館會談。圖/取自美聯社
分享

王岐山習近平安倍晉三
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美副總統演說 環時：釋出積極態度但需再觀察

2019-10-25 11:15

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

涉嫌收賄 前雲南省委書記秦光榮遭逮捕

2019-10-25 10:42

中共辦世界互聯網大會，上演萬人翻牆鬧劇？

2019-10-25 10:06

安倍會王岐山 對港形勢憂慮

2019-10-25 00:28

中共四中全會 下周一北京召開

2019-10-25 00:28

新聞眼／跟著「習核心」 實現3階段目標

2019-10-25 00:28

中共中央政治局開會討論 推進國家治理體系和治理能力

2019-10-24 20:37

陸外交官：台灣要依賴美國求安全 是一廂情願

2019-10-24 16:55

美議長見黎智英、李柱銘 陸外交部批：黑白不分，是非顛倒

2019-10-24 16:55

陸批美眾議長培洛西 「偽善、用心險惡，令人不齒」

2019-10-24 16:16

達賴喇嘛重申西藏不獨立 呼籲中國保護藏區文化

2019-10-24 14:53

終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開

2019-10-24 14:08

終於訂了！四中全會將於28日至31日在北京舉行

2019-10-24 14:08

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:21

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

兩岸大學生電競賽 靜宜奪冠

2019-10-22 23:56

四中全會考驗 得拆中美、香港、經濟3問題炸彈

2019-10-22 23:56

中國網路防火長城 傳封鎖近四分之一外媒網站

2019-10-22 21:42

中國人大不降低法定婚齡 未婚網友叫好

2019-10-22 17:36

陸工信部：美國「實體清單」 傷不了中國的科技發展

2019-10-22 17:34

報告：中國一帶一路 恐讓太平洋國家陷債務風險

2019-10-22 15:59

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49

香港旅發局取消舉辦「香港單車節」和「美酒佳肴巡禮」

2019-10-03 21:02
看更多

熱門文章

為了20元車資爆發肢體衝突 女子衣服在過程中全脫落

2019-10-24 20:19

港珠澳大橋通車一年 未見經濟效益

2019-10-24 23:48

陸批美眾議長培洛西 「偽善、用心險惡，令人不齒」

2019-10-24 16:16

美議長見黎智英、李柱銘 陸外交部批：黑白不分，是非顛倒

2019-10-24 16:55

華為首款5G工業模組開賣 一片售價只要4,386元

2019-10-24 15:54

27日起 9家航空入駐北京大興機場

2019-10-25 00:28

依然不滿港府 港今早舉行「和你返工」步行上班活動

2019-10-25 09:35

陸外交官：台灣要依賴美國求安全 是一廂情願

2019-10-24 16:55

選舉主任突換人 黃之鋒：北京和港府要DQ我

2019-10-24 18:41

涉嫌收賄 前雲南省委書記秦光榮遭逮捕

2019-10-25 10:42

影／鬆獅犬染成貓熊招客 陸寵物咖啡廳挨批虐待動物

2019-10-24 18:14

美副總統演說 環時：釋出積極態度但需再觀察

2019-10-25 11:15

中共中央政治局開會討論 推進國家治理體系和治理能力

2019-10-24 20:37

世銀營商報告陸為31名 陸：對陸經濟前景投出信任票

2019-10-24 17:30

向國際求援 港民間發起下周六維園萬人集會

2019-10-25 00:28

特斯拉上海工廠已試生產整車 幾個月後全產能

2019-10-24 20:38

大陸穩外貿再出手 轉型升級

2019-10-25 02:22

新聞眼／跟著「習核心」 實現3階段目標

2019-10-25 00:28

挺港抗議澳洲大學生 控中國外交官「煽動死亡威脅」

2019-10-24 16:49

C919大型客機第五架 完成試飛

2019-10-25 02:22

安倍會王岐山 對港形勢憂慮

2019-10-25 00:28

中共四中全會 下周一北京召開

2019-10-25 00:28

前故宮院長：一個紫禁城變兩個故宮 不交流可惜

2019-10-25 14:26

民宅危機！電動機車放樓梯間充電 15秒連爆3次火光

2019-10-25 14:33

香港區議會選舉 港媒：黃之鋒被取消參選資格率達9成

2019-10-25 13:37

特斯拉上海廠試車 將開始量產

2019-10-25 02:22

放話獎勵！廣州豪宅業主：誰幫賣出房就送藍寶堅尼

2019-10-24 16:44

澄江化石地展覽館 侯先光發現化石類世界遺產

2019-10-24 15:41

自創主題玩偶 引領大陸消費新風

2019-10-25 02:22

撕連儂牆還踢人 港貨車司機被罰100小時社會服務

2019-10-25 13:05

山西企業獎勵「勞動模範」 送員工3000萬奧迪、別墅

2019-10-24 16:47

唇齒間繞著香酥、沁著甜潤 雲南小吃調糕藕粉

2019-10-24 15:27

網紅小鎮太陽山 唯美景觀好好拍

2019-10-24 15:26

大陸創新指數 首破200 增長8.6%

2019-10-25 02:22

三峰陡起筆架山 十二景石上留名

2019-10-24 15:25

世銀報告 大陸營商環境大幅提升15名到第31位

2019-10-25 13:31

新高端製造基地 強攻五領域

2019-10-25 02:13

徐台峰會 推進兩岸產業融合

2019-10-25 02:13

因應反送中 港設危管會 可建議延後區議會選舉

2019-10-25 00:28

香港中小企業營商指數創新低 零售業影響最大

2019-10-24 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top