王岐山稱習原則同意明年訪日 要日妥善處理台灣問題

2019-10-25 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



大陸國家主席習近平特使、國家副主席王岐山21日至25日對日進行訪問，王岐山在會見日本首相安倍晉三時表示，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，並稱習近平原則同意應邀明年春天對日進行國事訪問。安倍則表示，日方熱切歡迎習明年的訪問，願妥善處理台灣等敏感問題，與陸方一同加強頂層設計。

據大陸官媒新華社報導，王岐山近來赴日參與德仁天皇即位，並對日進行訪問，他分別會見到了安倍晉三、副首相兼財務大臣麻生太郎。麻生太郎在會見王岐山時也指出，日方正積極籌備，為明年習近平訪日營造有利氛圍。

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王岐山在見到安倍時表示，今年6月，習近平與安倍晉三就推動構建契合新時代要求的中日關係達成一系列重要共識，兩國關係迎來新的發展機遇。王岐山指出，雙方要恪守中日四個政治文件確立的各項原則，穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

王岐山說，陸方願同日方不斷鞏固政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，構建建設性安全關係，攜手共做多邊主義的維護者、開放合作的推動者、文明對話的踐行者，為促進世界和地區和平穩定與發展作出積極貢獻。習近平原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。

安倍則指出，終日交往歷史悠久，傳統友誼深厚，當前兩國經貿務實合作不斷加深，在國際事務中並肩應對，對亞洲乃至世界和平與繁榮承擔了重大責任。兩國都正在步入新的時代。

安倍說，雙方領導人大阪會晤推動日中關係全面恢復正常，未來攜手合作潛力巨大。日方熱切期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理臺灣等敏感問題，與陸方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。

在會見麻生太郎時，王岐山表示，新時代中日之間擁有更加廣泛的共同利益和共同關切，陸方願同日方一道，全面加強包括財金合作在內的各領域協調溝通，共同推動兩國關係更上一層樓。

麻生太郎表示，日中之間加強坦誠、開放性和建設性交流有益於兩國關係。日方支持市場開放和自由貿易，願加強對陸財金領域溝通合作。日方正積極籌備，為明年習近平訪日營造有利氛圍。