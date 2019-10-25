涉嫌收賄 前雲南省委書記秦光榮遭逮捕
2019-10-25 10:42
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
前雲南省委書記秦光榮在9月份被開除黨籍，今日最新消息，秦光榮被高人民檢察院因涉嫌收賄罪遭到逮捕。此前，中共雲南省全會就指，要消除秦光榮等流毒影響。
據大陸最高人民檢察院消息，前全國人大內司委副主任委員、雲南省委書記秦光榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對秦光榮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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秦光榮1950年生，湖南永洲人，一開始官職從湖南起步，隨後在1999年轉任雲南省委常委兼政法委書記，2011年升任雲南省委書記，在雲南呼風喚雨15年。2014年轉任全國人大常委會內務司法委員會副主委，2018年卸任退休。
秦光榮在今年5月的時後主動投案，被稱為是「帶頭大哥」，他也是中共十九大後，第三名投案自首的前省部級官員，前兩人是河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會黨組副書記、副主任王鐵。
雲南日報在22日的頭版指出，中共雲南省委全會於2019年10月21日在昆明舉行。據悉，此次雲南省委全會重點關注了肅清秦光榮等流毒影響的問題，全會指出，秦光榮集政治蜕變、信仰迷失、經濟貪婪、生活腐化於一身。
全會強調，當前全省最緊要的任務就是以秦光榮案為鏡鑑，以刀刃向內的勇氣、自我革命的精神，從政治、思想、組織、作風、紀律等方面堅決肅清秦光榮流毒影響。
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