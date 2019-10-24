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中共中央政治局開會討論 推進國家治理體系和治理能力

2019-10-24 20:37聯合報 記者張運祥╱即時報導

中共中央政治局24日召開會議，會議決定，中國共產黨第19屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。中共中央總書記習近平主持會議。

央視新聞報導，中共中央政治局聽取《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請四中全會審議。

會議認為，這次徵求意見充分發揚黨內民主，廣泛聽取意見，各地區各部門各有關方面和黨的19大代表對決定稿給予充分肯定，認為決定稿主題鮮明、重點突出、措施有力，同時提出許多很好的意見和建議，要全面梳理、深入研究、集思廣益，切實把檔制定好。

會議強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，必須堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是。

堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

會議指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是，到我們黨成立100年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立100年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。

中共中央政治局24日召開會議，由中央總書記習近平主持會議。圖／路透
中共中央政治局24日召開會議，由中央總書記習近平主持會議。圖／路透
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中共習近平
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