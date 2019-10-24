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陸外交官：台灣要依賴美國求安全 是一廂情願

2019-10-24 16:55聯合報 記者呂佳蓉／即時報導

前中國國際問題研究院院長、現中國太平洋經濟合作全國委員會會長蘇格近來表示，美國對華政策充滿兩面性，利用台灣問題服務於自身的戰略目標，也可能在必要時不惜犧牲台灣這個「棋子」的利益。台灣有些人若想要依賴美國來求得自身安全，也是一廂情願。

據中評社報導，蘇格表示，國際體系現在是東升西降，美國對中國大陸的崛起、對新形經濟體和發展中國家的群體牲崛起，產生了嚴重的戰略焦慮感，進行了重大的政策調整。

蘇格說，多極化、全球化是大勢所趨，單邊主義、保護主義阻擋不了全球化的蓬勃發展。在國際體制不斷的變化情況下，兩岸關係何去何從，值得認真思考。他說，「雖然美國對華政策進行了一些調整，但是對台灣政策是不是有一個180度大轉彎，還是值得打一個大大的問號。」

中國太平洋經濟合作全國委員會會長蘇格。圖／取自北京全球化智庫
中國太平洋經濟合作全國委員會會長蘇格。圖／取自北京全球化智庫
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