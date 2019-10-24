美議長見黎智英、李柱銘 陸外交部批：黑白不分，是非顛倒

2019-10-24 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



美國眾議院議長裴洛西近來在推特上曬出他與壹傳媒集團創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘等在美國會面的合影，並表示支持反送中，對此大陸外交部發言人華春瑩表示，裴洛西黑白不分、是非顛倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，其行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。

黎智英與李柱銘曾被點名為亂港四人幫之二，大陸外交部今日召開例行記者會，華春瑩表示，前幾天一位在港美國人給美國參議員寫了一封公開信，信中說西方世界看到的香港並不是香港的真相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。

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華春瑩繼續說，該信指，現在香港這座城市的絕大多數人都生活在恐懼裡，並不是因為中國大陸做了什麼，而是因為你們支持的示威者們幹了壞事。而現在，這樣的謊言仍在繼續。普通美國人都有這樣的認識，令人遺憾的是美國一些政要還在是非顛倒。