陸批美眾議長培洛西 「偽善、用心險惡，令人不齒」

2019-10-24 16:16 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



美國眾議院議長培洛西22日在社交媒體上稱「支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行非暴力抗爭的人」。大陸外交部發言人華春瑩下午在例行記者會就此回應表示，培洛西行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。

培洛西同時還發布她和黎智英、李柱銘等人在美國會面的合影。

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大陸外交部發言人華春瑩在今天例行記者會上表示：前幾天有一位生活在香港的美國人給美國的參議員寫了一封公開信，這封信中寫道，西方世界看到的香港，並不是香港的真相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。現在香港這座城市的絕大多數人都生活在恐懼裡，並不是因為中國做了什麼，而是因為你們支持的示威者們幹了壞事，而現在，這樣的謊言仍然在繼續。

她說，普通美國人都有這樣的認識。令人遺憾的是，培洛西這樣的政要黑白不分、是非顛倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣，其行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。正是由於培洛西等外部勢力這種赤裸裸的包庇縱容、煽風點火，那些暴力抗法分子才更加有恃無恐。

華春瑩說，正在香港發生的是百分之百的街頭暴力和違法犯罪。暴徒打砸商店，破壞公共設施，毆打無辜市民，公開暴力襲警甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段危害員警生命。這些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。不知道培洛西等人還想讓香港員警流多少血、讓香港市民流多少淚、受多少害，才能找回他們的良知？「你想要的美麗的風景線，請你們自己獨享好嗎？我們不願、也不想分享」。