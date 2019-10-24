親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

英國死亡貨櫃車 39具凍死屍體的「移民偷渡」悲歌？

終於召開! 四中全會將於8日至31日在京舉行

2019-10-24 14:08聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

中共中央政治於24日召開會議，會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議將於本月28日至31日在北京召開。

大陸官媒新華社報導，中共中央政治於24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題，中共中央總書記習近平主持會議。會上並決定，被外界認為延宕多時的四中全會即將召開。

據悉，中美、香港及大陸經濟這三大問題，已成為中共執政的最大挑戰與危機，因此相信這次四中全會，將就上述問題拆彈。

中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）已決定召開日期，圖為第18屆...
中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）已決定召開日期，圖為第18屆資料畫面。 圖／取自世界日報
分享

中共北京習近平
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:21

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開

2019-10-24 14:08

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

兩岸大學生電競賽 靜宜奪冠

2019-10-22 23:56

四中全會考驗 得拆中美、香港、經濟3問題炸彈

2019-10-22 23:56

中國網路防火長城 傳封鎖近四分之一外媒網站

2019-10-22 21:42

中國人大不降低法定婚齡 未婚網友叫好

2019-10-22 17:36

陸工信部：美國「實體清單」 傷不了中國的科技發展

2019-10-22 17:34

報告：中國一帶一路 恐讓太平洋國家陷債務風險

2019-10-22 15:59

四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟

2019-10-22 14:02

U值媒／亡國感與中國遺棄的歷史輪迴

2019-10-22 11:38

香港推第3輪紓困措施 聚焦零售餐飲、旅遊業

2019-10-22 11:36

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

中國GDP穩中有進？人大教授向松祚發文打臉秒被刪

2019-10-22 10:19

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

美中歧見多 危機溝通取代建立互信

2019-10-22 00:22

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

U值媒／中國究竟是不是極權主義體制呢？

2019-10-21 18:38

中美貿戰沒贏家 北京香山論壇軍方軟調喊話？

2019-10-21 15:58

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49
看更多

熱門文章

壽終正寢 香港保安局長宣布撤回「逃犯條例」修訂

2019-10-23 15:15

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

李克強穩外貿 下四道指令

2019-10-23 23:50

台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54

遭噴泉衝9公尺高重摔 5歲女童眼眶骨折肛門撕裂

2019-10-24 11:10

成都三度榮登中國表現最佳城市 擠下深圳與北京

2019-10-23 22:57

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

港珠澳大橋通車周年 車流量不如預期開支難以打平

2019-10-24 11:52

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

喝奶茶睡不著？多家台資珍奶被檢出含咖啡因

2019-10-24 10:57

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

用錢包抗爭 香港示威者光顧黃店抵制藍店

2019-10-23 16:47

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

張簡珍接任上海市台協會長

2019-10-23 21:18

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

油炸蝗蟲 催生脫貧新產業

2019-10-24 04:10

陸最大郵輪母港 將在廣州營運

2019-10-24 04:17

抗爭4個月 港府正式撤回修例

2019-10-24 00:12

中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52

合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍

2019-10-23 16:17

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開

2019-10-24 14:08

傳計畫撤換林鄭月娥 北京否認

2019-10-24 00:12

全球前500大新能源企業 陸企居首

2019-10-24 04:18

驚呆了！10歲男童偷開老爸車高速公路跑了250公里

2019-10-24 14:22

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

黃之鋒見選舉主任未果 仍未獲參選資格

2019-10-24 13:24

112向國際發出救援訊息 港民間發起下周六維園集會

2019-10-24 13:41

防金融風險 陸嚴打經濟犯罪

2019-10-24 04:20

陸外交部駐港公署：港獨與外國分裂勢力正加緊合流

2019-10-24 13:02

環球時報：中央政府將繼續支持林鄭月娥

2019-10-23 16:22

陸衝刺旅遊 擴大過境免簽口岸

2019-10-23 23:50

中國外交部：未獲美簽 導致中方缺席太空大會

2019-10-23 19:17

陸外交部駐港公署官員稱 反送中比SARS致命

2019-10-24 12:59

中國外交部：更換林鄭是政治謠言 中央堅定支持

2019-10-23 18:49

陸跨境電商 進出口額增52.3%

2019-10-24 04:08

官方後法推翻前規 逾千北京市民抗議強拆

2019-10-23 18:51

台灣軟實力 出征長三角文博會

2019-10-24 04:19

撤換香港特首消息 分析：代表北京某方勢力想法

2019-10-23 22:48

不滿老爸打罵 蘇州10歲童開捷豹逃家 飆高速路250公里

2019-10-24 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top