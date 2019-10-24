親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

英國死亡貨櫃車 39具凍死屍體的「移民偷渡」悲歌？

終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開

2019-10-24 14:08聯合報 記者林則宏／即時報導

據新華社報導，中共中央政治局24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議並決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。

中共中央政治局8月30日召開會議時就已決定，10月要在北京召開十九屆四中全會，主要議程為：中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。

《美國之音》早前曾報導，一些中國政壇的觀察人士認為，自去年2月召開三中全會以來，中共一直到今年8月底才宣布10月召開四中全會，兩次全會相隔超過18個月，近年來實屬罕見。這在一定程度上反映出中共總書記習近平的個人統治可能在黨內受到了某種挑戰，統一不了中央意見。

中共十九屆四中全會將於10月28日至31日在北京召開。（新華社）
中共十九屆四中全會將於10月28日至31日在北京召開。（新華社）
分享

中共北京習近平
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:21

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

終於召開! 四中全會將於8日至31日在京舉行

2019-10-24 14:08

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

兩岸大學生電競賽 靜宜奪冠

2019-10-22 23:56

四中全會考驗 得拆中美、香港、經濟3問題炸彈

2019-10-22 23:56

中國網路防火長城 傳封鎖近四分之一外媒網站

2019-10-22 21:42

中國人大不降低法定婚齡 未婚網友叫好

2019-10-22 17:36

陸工信部：美國「實體清單」 傷不了中國的科技發展

2019-10-22 17:34

報告：中國一帶一路 恐讓太平洋國家陷債務風險

2019-10-22 15:59

四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟

2019-10-22 14:02

U值媒／亡國感與中國遺棄的歷史輪迴

2019-10-22 11:38

香港推第3輪紓困措施 聚焦零售餐飲、旅遊業

2019-10-22 11:36

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

中國GDP穩中有進？人大教授向松祚發文打臉秒被刪

2019-10-22 10:19

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

美中歧見多 危機溝通取代建立互信

2019-10-22 00:22

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

U值媒／中國究竟是不是極權主義體制呢？

2019-10-21 18:38

中美貿戰沒贏家 北京香山論壇軍方軟調喊話？

2019-10-21 15:58

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

中原主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

醫管局稱昨日衝突共31人送醫 3人情況嚴重

2019-10-05 09:49
看更多

熱門文章

壽終正寢 香港保安局長宣布撤回「逃犯條例」修訂

2019-10-23 15:15

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

李克強穩外貿 下四道指令

2019-10-23 23:50

台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54

遭噴泉衝9公尺高重摔 5歲女童眼眶骨折肛門撕裂

2019-10-24 11:10

成都三度榮登中國表現最佳城市 擠下深圳與北京

2019-10-23 22:57

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

港珠澳大橋通車周年 車流量不如預期開支難以打平

2019-10-24 11:52

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

喝奶茶睡不著？多家台資珍奶被檢出含咖啡因

2019-10-24 10:57

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

用錢包抗爭 香港示威者光顧黃店抵制藍店

2019-10-23 16:47

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

張簡珍接任上海市台協會長

2019-10-23 21:18

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

油炸蝗蟲 催生脫貧新產業

2019-10-24 04:10

陸最大郵輪母港 將在廣州營運

2019-10-24 04:17

抗爭4個月 港府正式撤回修例

2019-10-24 00:12

中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52

合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍

2019-10-23 16:17

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開

2019-10-24 14:08

傳計畫撤換林鄭月娥 北京否認

2019-10-24 00:12

全球前500大新能源企業 陸企居首

2019-10-24 04:18

驚呆了！10歲男童偷開老爸車高速公路跑了250公里

2019-10-24 14:22

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

黃之鋒見選舉主任未果 仍未獲參選資格

2019-10-24 13:24

112向國際發出救援訊息 港民間發起下周六維園集會

2019-10-24 13:41

防金融風險 陸嚴打經濟犯罪

2019-10-24 04:20

陸外交部駐港公署：港獨與外國分裂勢力正加緊合流

2019-10-24 13:02

環球時報：中央政府將繼續支持林鄭月娥

2019-10-23 16:22

陸衝刺旅遊 擴大過境免簽口岸

2019-10-23 23:50

中國外交部：未獲美簽 導致中方缺席太空大會

2019-10-23 19:17

陸外交部駐港公署官員稱 反送中比SARS致命

2019-10-24 12:59

中國外交部：更換林鄭是政治謠言 中央堅定支持

2019-10-23 18:49

陸跨境電商 進出口額增52.3%

2019-10-24 04:08

官方後法推翻前規 逾千北京市民抗議強拆

2019-10-23 18:51

台灣軟實力 出征長三角文博會

2019-10-24 04:19

撤換香港特首消息 分析：代表北京某方勢力想法

2019-10-23 22:48

不滿老爸打罵 蘇州10歲童開捷豹逃家 飆高速路250公里

2019-10-24 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top