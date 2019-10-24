終於定了！中共十九屆四中全會28日至31日北京召開
2019-10-24 14:08
聯合報 記者林則宏
／即時報導
據新華社報導，中共中央政治局24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議並決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。
中共中央政治局8月30日召開會議時就已決定，10月要在北京召開十九屆四中全會，主要議程為：中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。
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《美國之音》早前曾報導，一些中國政壇的觀察人士認為，自去年2月召開三中全會以來，中共一直到今年8月底才宣布10月召開四中全會，兩次全會相隔超過18個月，近年來實屬罕見。這在一定程度上反映出中共總書記習近平的個人統治可能在黨內受到了某種挑戰，統一不了中央意見。
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