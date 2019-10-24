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世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

陸外交部駐港公署官員稱 反送中比SARS致命

2019-10-24 12:59聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

香港反送中運動已逾百日，大陸外交部駐港公署特派員謝鋒今日表示，香港的「街頭暴力」病毒在香港肆虐蔓延，更說它不是SARS，確比SARS更致命。

粵港澳大灣區國際論壇在香港舉行。談及香港反送中運動，謝鋒居比擬為病毒，稱「它沒有國界、毫無底線，而且極易與民粹主義、分裂主義、極端主義等其它病毒交叉感染，甚至變異為恐怖主義毒瘤。」

謝鋒說，香港街頭暴力已經在其它一些國家和城市被複製，港獨勢力與外國分裂勢力正在加緊勾連合流。在西班牙、在英國、在智利，示威者們高呼要把當地變成第二個香港。一旦違法達義和街頭暴力的「潘朵拉盒子」被打開，沒有國家能夠獨善其身，人類文明將面臨浩劫。

粵港澳大灣區國際論壇在香港舉行，大陸外交部駐港公署特派員謝鋒發表演說。圖/取自陸...
粵港澳大灣區國際論壇在香港舉行，大陸外交部駐港公署特派員謝鋒發表演說。圖/取自陸媒央視
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香港反送中SARS
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