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前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

中共中央紀委國家監委網站消息，前中國華電集團有限公司黨組副書記、總經理雲公民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，雲公民曾任山西省副省長，而這也是3天內2個「電老虎」被查。

而中國華電集團公司總部位於北京，經營生產和供應電力、熱力。據公開資料消息顯示，雲公民出生於1950年，現年已69歲，在2001年開始曾任山西省副省長、山西省委副書記與宣傳部長。自2006年10月開始，雲公民擔任神華集團公司副董事 、黨組副書記、總經理等職務。他並於6年前退休。

這是3天內中央紀委國家監委公佈的第2個「電老虎」。22日消息指出，中國南方電網有限責任公司原黨組書記、董事長李慶奎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。3天落馬的兩個「電老虎」曾在華電集團搭檔，李慶奎任中國華電集團公司董事長、黨組書記，雲公民任華電集團黨組副書記、總經理。

前中國華電集團有限公司黨組副書記、總經理雲公民被查。圖/取自網易
前中國華電集團有限公司黨組副書記、總經理雲公民被查。圖/取自網易
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