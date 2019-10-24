被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



馬來西亞一本「互利共贏的一帶一路」漫畫，因在眾多學校發送而掀起爭議，馬來西亞內政部23日宣布全面禁止這本漫畫。馬來西亞內政部認為，該漫畫意旨宣揚共產主義。

這本漫畫是由檳城亞洲漫畫文化館館長丘光耀和漫畫家張寶玲（筆名番茄）合作編繪，共寄出2500本給各個中學。丘光耀是民主行動黨前黨員，目前擔任馬中商務理事會總執行長。

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馬來西亞內政部23日公告，援引1984年《印刷出版社與出版物法》（301法），將3種語文版本的「一帶一路」漫畫列為查禁對象，聲明指出，漫畫的內容可能會鼓勵對共產主義鬥爭的支持與同情，甚至有人擔心會分裂族群，引起讀者，尤其是年輕一代對馬來西亞歷史的懷疑，並質疑前任國家領導人為追求國家獨立與發展的努力。

而非法印刷、出版或擁有此3版本漫畫者，將遭到起訴，面臨最高3年有期徒刑，或科以2萬令吉罰款。「一帶一路」漫畫的相關人員包括丘光耀、張寶玲等人，都遭到警方調查中。

馬來西亞首相馬哈迪日前表示，大馬視中國大陸為朋友，也支持「一帶一路」戰略，不過他同時也說：「我們不是要宣揚中國的思想和意識形態給我們的青少年，而是要找出我們可以從中受益的方法。」大馬青年及體育部長賽沙迪日前不滿漫畫將馬來青年對維吾爾族的支持，與極端主義掛鈎，抨擊丘光耀超級愚蠢。