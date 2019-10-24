安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



大陸國家副主席王岐山以國家主席習近平特使的身分訪日出席日皇德仁的即位儀式，23日上午與日本首相安倍晉三在東京迎賓館會談，雙方除確認將加速安排習近平明年春天訪日的行程，也談到香港反送中運動與北韓問題。

安倍還對香港反送中示威活動等情勢表示「相當憂慮」，呼籲相關人士通過自制與對話，平和溝通解決問題，安倍強調，在「一國兩制」下，維持自由開放的香港之繁榮極為重要。

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儘管日中關係明顯改善，但多名日本人在中國大陸被以間諜罪逮捕，迄今未解決。安倍在會談中強烈要求中方積極採取措施，讓這些日本人早日回國。