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1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

大陸國家副主席王岐山以國家主席習近平特使的身分訪日出席日皇德仁的即位儀式，23日上午與日本首相安倍晉三在東京迎賓館會談，雙方除確認將加速安排習近平明年春天訪日的行程，也談到香港反送中運動與北韓問題。

安倍還對香港反送中示威活動等情勢表示「相當憂慮」，呼籲相關人士通過自制與對話，平和溝通解決問題，安倍強調，在「一國兩制」下，維持自由開放的香港之繁榮極為重要。

儘管日中關係明顯改善，但多名日本人在中國大陸被以間諜罪逮捕，迄今未解決。安倍在會談中強烈要求中方積極採取措施，讓這些日本人早日回國。

安倍還提及中國在福島核災事故後管制日本食品進口，以及中國公務船進入釣魚台周邊日本領海等東海海洋安全問題，敦促中方積極回應。王岐山去年5月25日出席第22屆聖彼得堡國際經濟論壇時，曾與安倍進行暫短交談，這次則是兩人正式會談。當時安倍提及北韓問題時表示，「希望日中兩國在解決北韓核武器和彈道飛彈等問題上加強合作」，王岐山表示理解與贊同。

大陸國家副主席王岐山（左）23日上午與日本首相安倍晉三（右）在東京迎賓館會談。圖...
大陸國家副主席王岐山（左）23日上午與日本首相安倍晉三（右）在東京迎賓館會談。圖/取自美聯社
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北韓香港王岐山
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