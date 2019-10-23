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印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

香港反送中運動已逾4個月，英媒金融時報報導，北京計劃明年3月前，任命臨時行政長官人選，接替現任特首林鄭月娥，完成餘下任期，且香港金管局前總裁陳德霖及前政務司司長、全國政協常委唐英年為可能人選。對此兩人不會就揣測做回應與評論。

據星島日報報導，陳德霖表示，不會就市場揣測作回應；唐英年早前則透過發言人回覆媒體指出，不評論有關揣測，並說支持林鄭月娥擔任行政長官。

又傳北京有意撤換林鄭月娥，大陸官媒環球時報也在其Twitter上轉發該則新聞，並指特首辦「並無回應傳媒查詢林鄭月娥會否被撤換」。

唐英年(左)及陳德霖(右)被傳出接替特首。圖/取自星島日報
唐英年(左)及陳德霖(右)被傳出接替特首。圖/取自星島日報
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