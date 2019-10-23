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香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

20日香港反送中示威者在九龍遊行，位於旺角的小米旗艦店遭縱火。一名運輸工人趁火打劫，潛入店內倉庫竊取三部小米手機後當場被捕；今日，該名涉案的運輸工人承認一項竊盜罪，被判三個月。

反送中運動發生以來，多家陸資企業遭示威者破壞，20日位於旺角的小米旗艦店也遭到攻擊，但該名38歲的運輸工人鄧忠濠被其他示威者發現於當日傍晚潛入該店家偷三部小米手機，並當場遭到制伏，將他綁在豉油街至上海街交界的鐵欄上。

港警在晚間進行掃蕩行動時發現該名運輸工被綁，身邊放了三部小米手機，後來經確認是贓物，被告承認出於貪心犯案。證據顯示他闖入士多房，進行搜掠，但沒有證據顯示他曾經參與破壞店舖或事先有任何預謀犯案。

旺角的小米店舖遭人縱火。圖／取自星島日報
旺角的小米店舖遭人縱火。圖／取自星島日報
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