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陸工信部：美國「實體清單」 傷不了中國的科技發展

2019-10-22 17:34聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸工業和信息化部新聞發言人黃利斌指出，美國單方面建立的「實體清單」，並不能傷及中國科技發展的基本面。華為創辦人任正非則表示，華為已經做好「實體清單」長期不能撤銷的準備。

黃利斌22日在大陸國務院新聞辦公室舉辦的記者上，在被CNBC記者問到，美國將一些中國科技公司納入黑名單的具體影響為何時表示，當前，新一輪科技革命和產業變革持續演進，「全球化」與「逆全球化」相互交織，世界新一輪科技革命與產業變革同中國轉變發展方式形成了歷史性的交匯。

黃利斌說，「我們面臨著千載難逢的歷史機遇，也面臨諸多的風險隱患和重大的挑戰。」

他指出，美單方面建立「實體清單」，部分對美國依存度較高的行業和產品的出口受到了一定影響。但總體來看，並不能傷及中國科技發展的基本面，部分科技企業的短暫波動也不能影響中國科技水平發展長期向好的態勢。

黃利斌表示，「面對美國打著經貿摩擦的幌子，對我實施高新技術封鎖的嚴峻形勢，我們信心堅定，中國的科學技術能夠克服初期一無所有的困難，也必將突破現階段技術發展的瓶頸。」

他強調，中國將堅定不移擴大開放，以開放的心態和包容的胸懷看待中美貿易摩擦問題，不關起門來搞建設，不一味強調「自主可控」，不與國際產業發展脫鉤。

黃利斌稱，中國將堅定不移提升對外開放水準中國，對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，繼續提高智慧財產權保護水準，營造良好的營商環境。同時，也將密切關注「實體清單」，並將採取所有的適當措施，堅決捍衛中方的合法權益。

對於「實體清單」問題，任正非接受日本共同社採訪時則表示，不擔心美國實體清單會對華為生存構成威脅，但對於華為在三至五年後是否還是先進公司，有一定擔憂。

任正非說，「我是擔心我們公司渡過生存危機之後，所有人以為華為就能繼續好下去，這不可能。因此，我堅決支持一定要走全球化的道路，不推動自我封閉。」

任正非稱，華為已「在遏制華為的問題上，美國內部還是比較統一的，所以我們已經做好實體清單長期不能撤銷的準備。」但他認為，這其實也幫了華為的忙。因為員工害怕公司死亡，就拼命努力工作，使得華為今年前三季銷售收入增長24.4%。

大陸工信部新聞發言人黃利斌表示，大陸將進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，...
大陸工信部新聞發言人黃利斌表示，大陸將進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，營造良好的營商環境。圖／取自大陸國新辦官網
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