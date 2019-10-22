香港政府推第出三波紓困措施 多達20億港元
2019-10-22 16:35
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
香港財政司司長陳茂波廿二日下午宣布第三批企業紓困措施，陳茂波指有關措施涉及額外支出20億港元，額外資源會向立法會申請撥款。
據星島網陳茂波指出，香港政府將向運輸業商用車提供6個月燃料補貼，受惠料共6.1萬名計程車、小巴及紅色小巴司機、180間公共營辦商以及13萬名商用車主，涉及開支13.65億港元。香港政府還會減免今年度商用船隻檢驗費補貼，料6300艘商用船隻受惠，涉開支1650萬港元。
香港政府將政府產業50%租金減免範圍，擴大至地政總署短期租約、政府產業署及康文署公眾停車場，以及政府產業署旗下場地的商家等。
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陳茂波指出，香港商經局正與旅遊業界商討支援措施，從吸引旅客來港、撐企業補就業方向靠攏，短期會有公布。
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