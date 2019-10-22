親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟

2019-10-22 14:02聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）預定本月內召開。觀察人士指，中美、香港及大陸經濟這三大問題，已成為中共執政的最大挑戰與危機，因此相信這次中央會議，將就上述問題拆彈。

香港經濟日報報導，中美貿易戰未有停火跡象、香港因「反修例」引發的政治風暴持續、大陸經濟增長放緩趨於明顯，這三項問題炸彈需北京當局下決策。

儘管第13輪中美貿易談判本月稍早前結束時，兩國就中方增加採購美國農產品、中方加強對知識產權保護的承諾；而美國總統川普更首度表明，或於下月智利舉行的亞太經合峰會上，與大陸國家主席習近平簽署第一階段貿易協議。

但有觀察者指，中美的最大矛盾，大陸經濟結構，也就是大陸對產業及國企的補貼，至今沒有實質進展，即兩國經貿關係仍然緊張，中美後續談判波動的風險很高，中方應如何應對，四中全會必定要討論。

其次，香港政治紛爭已不再局限在反對「逃犯條例」修訂，而是蔓延到香港民間要求政治制度改革、增加民主成份，確保港人心目中的「高度自治」可以實踐，問題變得更複雜。

分析稱，更重要是美國國會正推動「香港人權及民主法案」、歐盟亦屢次就香港問題發聲，令香港政局變成中國內地、美國乃至西方、以及香港的多方博弈，如何解開「死局」，是中央不能避開的問題。

此外，大陸經濟恐現失速跡象。大陸國家統計局上周公布第3季經濟數據，季內GDP增速6.0%，是有紀錄27年來最差的增速，而且整體投資成長非常溫和，難以繼續提升經濟。

彭博通訊社報導，官方在巨大的壓力下，傾向放棄6%以上的經濟增長目標、即不在「保6」，而更關注於長期政策的前景；例如怎樣「穩就業」、「經濟改革」和「保證改革措施落地」這三方面。

中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）預定本月內召開。圖為第18屆...
中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）預定本月內召開。圖為第18屆資料畫面。照片／世界日報
分享

香港
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

U值媒／亡國感與中國遺棄的歷史輪迴

2019-10-22 11:38

香港推第3輪紓困措施 聚焦零售餐飲、旅遊業

2019-10-22 11:36

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

中國GDP穩中有進？人大教授向松祚發文打臉秒被刪

2019-10-22 10:19

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

美中歧見多 危機溝通取代建立互信

2019-10-22 00:22

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

U值媒／中國究竟是不是極權主義體制呢？

2019-10-21 18:38

中美貿戰沒贏家 北京香山論壇軍方軟調喊話？

2019-10-21 15:58

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50

魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58

樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54

蘋果庫克任職北京清華大學 親中行動再一筆

2019-10-21 10:49

時隔5年 中韓重啟國防戰略對話

2019-10-21 10:34

陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14

新聞的使命？史無前例的習思想大會考

2019-10-21 09:41

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

楊潔篪率團訪巴西 為習近平下月赴金磚峰會鋪路

2019-10-20 14:25

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

港大畢業生促林鄭月娥辭校監 獲9成選票支持

2019-10-20 14:20

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

陸國監委與聯合國簽備忘錄 展開國際追逃合作

2019-10-19 23:14
看更多

熱門文章

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

質疑林鄭月娥與抗爭人士對話 光頭警長：我日後怎執法？

2019-10-21 18:26

香港示威者破壞小米旗艦店 男趁亂闖入偷手機被捕綁欄杆

2019-10-21 22:02

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

加泰隆尼亞借鏡香港 陸：西方雙重標準只會害人害己

2019-10-21 20:22

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

京東方副總：合肥10.5代線滿產 良率達96%到97%

2019-10-21 20:51

陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

華為創辦人任正非：死後不希望被人們記得

2019-10-21 18:08

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

港警「誤射」清真寺 特首專程道歉

2019-10-22 00:22

四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟

2019-10-22 14:02

數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52

謝金河：大陸GDP下滑是新常態 保6可改變拉抬GDP模式　

2019-10-21 18:04

前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海

2019-10-22 10:27

大陸手機APP多達449萬個 全球第一

2019-10-22 12:00

節目表未見有揭幕戰 央視繼續抵制NBA

2019-10-22 13:03

人行今淨投放1.09兆元 規模近5個月最大

2019-10-22 13:05

新折疊手機Mate X將亮相 華為概念股大漲

2019-10-22 11:36

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

陸70城房價漲幅 一年新低

2019-10-21 23:30

寧夏次貨枸杞充上品 硫磺烘製損健康

2019-10-22 10:19

家樂福中國將首次參戰雙11 未來5年新開300家門市

2019-10-21 21:15

元朗721事件3個月 港民在多區港鐵站聚集示威

2019-10-21 22:22

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

NBA後續 美企撐港遭報復 龐培歐批中共行為很不恰當

2019-10-22 12:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

天貓雙11逾20萬品牌參與 100萬款新品任選

2019-10-21 19:29

賈躍亭在美申破產重組之際 北京樂視大廈遭法院拍賣

2019-10-22 10:10

陸28大中城市 9月二手房價環比跌

2019-10-22 02:20

北京瞭望／從通膨豬到微滯脹…

2019-10-22 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top