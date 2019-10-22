四中全會要拆3炸彈：中美、香港與經濟
2019-10-22 14:02
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
中共第19屆中央委員會第四次全體會議（簡稱四中全會）預定本月內召開。觀察人士指，中美、香港及大陸經濟這三大問題，已成為中共執政的最大挑戰與危機，因此相信這次中央會議，將就上述問題拆彈。
香港經濟日報報導，中美貿易戰未有停火跡象、香港因「反修例」引發的政治風暴持續、大陸經濟增長放緩趨於明顯，這三項問題炸彈需北京當局下決策。
儘管第13輪中美貿易談判本月稍早前結束時，兩國就中方增加採購美國農產品、中方加強對知識產權保護的承諾；而美國總統川普更首度表明，或於下月智利舉行的亞太經合峰會上，與大陸國家主席習近平簽署第一階段貿易協議。
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但有觀察者指，中美的最大矛盾，大陸經濟結構，也就是大陸對產業及國企的補貼，至今沒有實質進展，即兩國經貿關係仍然緊張，中美後續談判波動的風險很高，中方應如何應對，四中全會必定要討論。
其次，香港政治紛爭已不再局限在反對「逃犯條例」修訂，而是蔓延到香港民間要求政治制度改革、增加民主成份，確保港人心目中的「高度自治」可以實踐，問題變得更複雜。
分析稱，更重要是美國國會正推動「香港人權及民主法案」、歐盟亦屢次就香港問題發聲，令香港政局變成中國內地、美國乃至西方、以及香港的多方博弈，如何解開「死局」，是中央不能避開的問題。
此外，大陸經濟恐現失速跡象。大陸國家統計局上周公布第3季經濟數據，季內GDP增速6.0%，是有紀錄27年來最差的增速，而且整體投資成長非常溫和，難以繼續提升經濟。
彭博通訊社報導，官方在巨大的壓力下，傾向放棄6%以上的經濟增長目標、即不在「保6」，而更關注於長期政策的前景；例如怎樣「穩就業」、「經濟改革」和「保證改革措施落地」這三方面。
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