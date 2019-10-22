綠營學者：國民黨國瑜黨化 難拓展中間選民

2019-10-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



兩岸政策協進會今日舉行記者會，民調顯示，5成4民眾贊同中華民國台灣是社會最大公約數，但其中國民黨不認同該說法的有60.4%；針對蔡英文明年若繼續連任，兩岸關係會火山爆發的說法，以國民黨支持者贊成比例較高(達61.2%)，對此與會學者與專家認為，國民黨恐國瑜黨化，難以拓展中間選民的票。

師範大學政治系教授范世平表示，從民調發現，國民黨有走向「新黨化」的問題。昨日的蘋果民調顯示，韓支持度掉至25%，且幾乎每個禮拜持續掉2%，但同時韓的造勢又非常熱，是一種外冷內熱的情況，其支持者會更加凝聚，但又難開拓中間選民。

范世平指出，中華民國台灣是社會最大公約數，其中國民黨贊成只有23%；國民黨近6成贊成，蔡連任兩岸會火山爆發的說法，顯示出韓粉的凝聚力與主流民意看法有相當大的差異。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

范世平指出，在主權、兩岸與外交關係上，蔡的民調都勝韓，原本藍營的強項，現在反而是民進黨拿到牌，隨國際情勢改變、中美貿易戰、香港反送中、台商回流等，較多人認為蔡能夠捍衛主權，而韓國瑜與大陸關係複雜，在這些議題上，反而主客易位。

對於蔡英文的施政滿意度，不滿意度(48.1%)超過滿意度(45.5%)，范世平認為，這可能是對蔡英文的經濟政策上不滿，若蔡找財經背景的人士做副手，不滿意度可能可以下滑，滿意度可以在突破。

兩岸政策協會副秘書長張宇韶表示，有關中華民國台灣的提法，泛藍的高層與基層有很大的落差。蔡英文在國慶的講話，吳與朱基本上是認同中華民國台灣，代表國民黨高層與知識菁英想往中間靠，但難以駕馭國民黨基層。

桃園市議員王浩宇則稱，支持韓國瑜的民調結構，與2016年支持當時的總統候選人洪秀柱很像，所以不要認為換瑜是假議題。年初蔡英文滿意度極差，但現在卻大幅拉開，一部分是蔡的表現與做法改變，一部分是大家不喜歡韓，把期待投射給蔡。