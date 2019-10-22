綠營學者：國民黨國瑜黨化 難拓展中間選民
兩岸政策協進會今日舉行記者會，民調顯示，5成4民眾贊同中華民國台灣是社會最大公約數，但其中國民黨不認同該說法的有60.4%；針對蔡英文明年若繼續連任，兩岸關係會火山爆發的說法，以國民黨支持者贊成比例較高(達61.2%)，對此與會學者與專家認為，國民黨恐國瑜黨化，難以拓展中間選民的票。
師範大學政治系教授范世平表示，從民調發現，國民黨有走向「新黨化」的問題。昨日的蘋果民調顯示，韓支持度掉至25%，且幾乎每個禮拜持續掉2%，但同時韓的造勢又非常熱，是一種外冷內熱的情況，其支持者會更加凝聚，但又難開拓中間選民。
范世平指出，中華民國台灣是社會最大公約數，其中國民黨贊成只有23%；國民黨近6成贊成，蔡連任兩岸會火山爆發的說法，顯示出韓粉的凝聚力與主流民意看法有相當大的差異。
范世平指出，在主權、兩岸與外交關係上，蔡的民調都勝韓，原本藍營的強項，現在反而是民進黨拿到牌，隨國際情勢改變、中美貿易戰、香港反送中、台商回流等，較多人認為蔡能夠捍衛主權，而韓國瑜與大陸關係複雜，在這些議題上，反而主客易位。
對於蔡英文的施政滿意度，不滿意度(48.1%)超過滿意度(45.5%)，范世平認為，這可能是對蔡英文的經濟政策上不滿，若蔡找財經背景的人士做副手，不滿意度可能可以下滑，滿意度可以在突破。
兩岸政策協會副秘書長張宇韶表示，有關中華民國台灣的提法，泛藍的高層與基層有很大的落差。蔡英文在國慶的講話，吳與朱基本上是認同中華民國台灣，代表國民黨高層與知識菁英想往中間靠，但難以駕馭國民黨基層。
桃園市議員王浩宇則稱，支持韓國瑜的民調結構，與2016年支持當時的總統候選人洪秀柱很像，所以不要認為換瑜是假議題。年初蔡英文滿意度極差，但現在卻大幅拉開，一部分是蔡的表現與做法改變，一部分是大家不喜歡韓，把期待投射給蔡。
台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，9月中共拉我兩邦交國，但台灣仍有46.9%民眾表示蔡英文更能夠處理台灣問題，對於邦交國造成台灣選舉的影響，已經有所遞減。而蘇起火山爆發的說法，對台灣民眾影響亦在縮小，這種威嚇語言效用已經遞減。而內政上，國民黨已國瑜黨化，韓國瑜難以突破。
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