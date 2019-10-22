親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

氣陳同佳無法投案 馬英九講到哽咽：我也有女兒...

慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

綠營學者：國民黨國瑜黨化 難拓展中間選民

2019-10-22 12:06聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

兩岸政策協進會今日舉行記者會，民調顯示，5成4民眾贊同中華民國台灣是社會最大公約數，但其中國民黨不認同該說法的有60.4%；針對蔡英文明年若繼續連任，兩岸關係會火山爆發的說法，以國民黨支持者贊成比例較高(達61.2%)，對此與會學者與專家認為，國民黨恐國瑜黨化，難以拓展中間選民的票。

師範大學政治系教授范世平表示，從民調發現，國民黨有走向「新黨化」的問題。昨日的蘋果民調顯示，韓支持度掉至25%，且幾乎每個禮拜持續掉2%，但同時韓的造勢又非常熱，是一種外冷內熱的情況，其支持者會更加凝聚，但又難開拓中間選民。

范世平指出，中華民國台灣是社會最大公約數，其中國民黨贊成只有23%；國民黨近6成贊成，蔡連任兩岸會火山爆發的說法，顯示出韓粉的凝聚力與主流民意看法有相當大的差異。

范世平指出，在主權、兩岸與外交關係上，蔡的民調都勝韓，原本藍營的強項，現在反而是民進黨拿到牌，隨國際情勢改變、中美貿易戰、香港反送中、台商回流等，較多人認為蔡能夠捍衛主權，而韓國瑜與大陸關係複雜，在這些議題上，反而主客易位。

對於蔡英文的施政滿意度，不滿意度(48.1%)超過滿意度(45.5%)，范世平認為，這可能是對蔡英文的經濟政策上不滿，若蔡找財經背景的人士做副手，不滿意度可能可以下滑，滿意度可以在突破。

兩岸政策協會副秘書長張宇韶表示，有關中華民國台灣的提法，泛藍的高層與基層有很大的落差。蔡英文在國慶的講話，吳與朱基本上是認同中華民國台灣，代表國民黨高層與知識菁英想往中間靠，但難以駕馭國民黨基層。

桃園市議員王浩宇則稱，支持韓國瑜的民調結構，與2016年支持當時的總統候選人洪秀柱很像，所以不要認為換瑜是假議題。年初蔡英文滿意度極差，但現在卻大幅拉開，一部分是蔡的表現與做法改變，一部分是大家不喜歡韓，把期待投射給蔡。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，9月中共拉我兩邦交國，但台灣仍有46.9%民眾表示蔡英文更能夠處理台灣問題，對於邦交國造成台灣選舉的影響，已經有所遞減。而蘇起火山爆發的說法，對台灣民眾影響亦在縮小，這種威嚇語言效用已經遞減。而內政上，國民黨已國瑜黨化，韓國瑜難以突破。

兩岸政策協進會今日舉行記者會。圖/記者呂佳蓉攝影
兩岸政策協進會今日舉行記者會。圖/記者呂佳蓉攝影
分享

國民黨蔡英文韓國瑜
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

NBA後續 美企撐港遭報復 龐培歐批中共行為很不恰當

2019-10-22 12:00

香港推第3輪紓困措施 聚焦零售餐飲、旅遊業

2019-10-22 11:36

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

港警田心警署放催淚彈 男子疑被擊中頭破血流

2019-10-03 09:23

U值媒／亡國感與中國遺棄的歷史輪迴

2019-10-22 11:38

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

中國GDP穩中有進？人大教授向松祚發文打臉秒被刪

2019-10-22 10:19

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

美中歧見多 危機溝通取代建立互信

2019-10-22 00:22

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

U值媒／中國究竟是不是極權主義體制呢？

2019-10-21 18:38

中美貿戰沒贏家 北京香山論壇軍方軟調喊話？

2019-10-21 15:58

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50

魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58

樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54

蘋果庫克任職北京清華大學 親中行動再一筆

2019-10-21 10:49

時隔5年 中韓重啟國防戰略對話

2019-10-21 10:34

陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14

新聞的使命？史無前例的習思想大會考

2019-10-21 09:41

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

楊潔篪率團訪巴西 為習近平下月赴金磚峰會鋪路

2019-10-20 14:25

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

港大畢業生促林鄭月娥辭校監 獲9成選票支持

2019-10-20 14:20

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30
看更多

熱門文章

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

影／葉問會哭哭！現代詠春大師挑戰搏擊高手 只撐74秒被KO

2019-10-21 18:52

10億人在用的App成詐騙溫床 蘋果用戶笑了...

2019-10-22 10:00

女大生硬闖星巴克「免費試工」 員警得知理由哭笑不得

2019-10-21 13:50

台灣學者：陸國防部長談話 對台是個警告

2019-10-21 15:42

幼兒園老師投毒 腦死童疑被官方要求拔管

2019-10-21 16:50

質疑林鄭月娥與抗爭人士對話 光頭警長：我日後怎執法？

2019-10-21 18:26

香港示威者破壞小米旗艦店 男趁亂闖入偷手機被捕綁欄杆

2019-10-21 22:02

中越關係生變？越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18

加泰隆尼亞借鏡香港 陸：西方雙重標準只會害人害己

2019-10-21 20:22

人民幣匯率 摩根大通估今年底降至7.05

2019-10-21 13:01

陸學者：中國有能力摧毀美國 雙方要避免熱戰

2019-10-21 19:50

京東方副總：合肥10.5代線滿產 良率達96%到97%

2019-10-21 20:51

「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27

15歲少年迷電玩近視飆2400度 眼球變形像膨脹氣球

2019-10-21 20:00

華為創辦人任正非：死後不希望被人們記得

2019-10-21 18:08

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

「你媽就是你媽」不用再證明 大陸將取消42項證明

2019-10-22 11:36

2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

港警「誤射」清真寺 特首專程道歉

2019-10-22 00:22

湖南女教師批教育 傳外出要向領導匯報、課程遭砍半

2019-10-21 14:14

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

謝金河：大陸GDP下滑是新常態 保6可改變拉抬GDP模式　

2019-10-21 18:04

數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52

「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14

前3季GDP總額 廣東省奪冠 狂甩北京上海

2019-10-22 10:27

陸70城房價漲幅 一年新低

2019-10-21 23:30

陸劇中地圖「台灣不屬於中國」挨罰 登熱搜NO.1

2019-10-22 12:12

雲南澄江／罕見捕撈法 車水捕魚

2019-10-22 01:28

深夜食堂、24小時影院…中國猛推「夜間經濟」搶救GDP

2019-10-21 14:16

寧夏次貨枸杞充上品 硫磺烘製損健康

2019-10-22 10:19

家樂福中國將首次參戰雙11 未來5年新開300家門市

2019-10-21 21:15

美官員：美中競爭不存在對抗

2019-10-22 00:22

元朗721事件3個月 港民在多區港鐵站聚集示威

2019-10-21 22:22

陸防長嗆台獨 陸委會批嚇台

2019-10-22 00:22

柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44

天貓雙11逾20萬品牌參與 100萬款新品任選

2019-10-21 19:29

陸28大中城市 9月二手房價環比跌

2019-10-22 02:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top