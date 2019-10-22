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2020年6月前建成北斗三號系統 衛星導航將獨冠全球

2019-10-22 10:54聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其10月20日表示，原來預定的計劃是2020年底前建成北斗三號系統，現在非常有信心地說，2020年6月底完成所有北斗三號衛星發射，提前半年完成進度。

《北京日報》報導稱，冉承其還表示，北斗三號建設任務即將完成，後續穩定運行將上升到與工程建設、應用推廣、國際合作一樣重要的高度。

報道稱，屆時，北斗將為世界貢獻一個覆蓋全球、性能先進、一流的衛星導航系統。

此前，中國衛星導航系統辦公室副主任楊軍曾於9月4日透露，目前北斗系統已正式向全球提供無線電衛星導航服務。其中，星載原子鐘提高了三個數量級，衛星定位精度穩步提升；通過擴展功能，在進一步提升全球導航定位授時性能和區域短報文通信服務能力的基礎上，增加了全球短報文通信、國際搜救、星基增強、精密單點定位等服務能力。

此外，外媒亦關注北斗衛星系統進展。日經中文網8月報導稱，中國開發的北斗定位衛星在軌運行數已在2018年超過美國製造的GPS衛星，在世界三分之二的國家上空可見數量最多。此外，支持中國衛星的智能手機和車載設備也在激增。擴大太空的基礎設施網，在定位數據業務領域掌握主導權的中國意圖日趨明顯。

報導統計，2018年北斗衛星系統一口氣發射18顆衛星，運行35顆，超過了GPS的31顆。俄羅斯為24顆，歐盟（EU）為22顆。

日本東京海洋大學的教授久保信明認為，「數年後北斗的精度將追上發達國家」。

中共提前半年完成北斗三號系統佈署，僅2018年北斗衛星系統一口氣發射18顆衛星，...
中共提前半年完成北斗三號系統佈署，僅2018年北斗衛星系統一口氣發射18顆衛星，數量和精度都將使衛星導航超過發達國家。（中共國防部網站）
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北斗三號星系俄羅斯
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