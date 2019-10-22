陸副外長樂玉成中美貿易談判有進展 無解決不了問題
2019-10-22 10:40
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中共副外長樂玉成表示，中美貿易談判取得一些進展，認為只要雙方互相尊重，就不會有解決不了的問題。
據香港電台，樂玉成指出，任何國家如果不與其他國家合作，都不會取得繁榮昌盛，全球都希望中美結束貿易戰，強調世界需要開放，而不是與其他國家脫鈎，或者發動一場新的冷戰。
美國總統川普較早前表示，與中國的貿易談判進展順利，認為中方希望達成協議，因為美國關稅對中國經濟造成損失，供應鏈亦正在崩潰。川普又說，第二階段協議所涵蓋的議題，在許多方面都比首階段的議題更易解決。
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川普上周表示希望中美第一階段協議能在11月中簽署。美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）稱，川普政府的目標仍然是在11月中智利召開亞太經濟合（APEC）會議時，先完成第一階段協議，但還有一些問題未解決。
白宮經濟顧問庫德洛認為，如果貿易談判進度良好，華府可能撤銷原定在12月對中國貨加徵的關稅。
另據明報網，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）較早時說，中美貿易協議不一定要在下月簽署，關鍵要有個「合適的協議」。
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