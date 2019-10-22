「中華民國台灣」五成四贊同 近六成看好蔡英文當選

2019-10-22 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



選前倒數80天，針對藍綠兩黨候選人與其兩岸政策，兩岸政策協進會今（22）日舉行記者會，會中並發表民調報告。對於中華民國台灣是社會最大公約數的說法，超過五成四的民眾贊同；另外，59.8%民眾看好蔡英文當選，28.6%看好韓國瑜，0.7看好呂秀蓮。

蔡英文總統在雙十國慶時提出，中華民國台灣六個字，既不是藍色、也不是綠色，是整個社會最大共識。對此，兩岸政策協會最近民調指出，有5成4的民眾贊同中華民國台灣是社會最大公約數的說法，僅28.2%民眾不贊成。

對於蔡英文明年繼續連任，兩岸關係會火山爆發的說法，近六成民眾不贊成此說，僅29.6%贊成。52.3%民眾認為蔡更有能力捍衛台灣主權，29%民眾認為是韓國瑜。

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對兩岸關係的處理，39.3%表示韓更有能力，42%選擇蔡英文。在處理外交問題上，46.9%民眾認為蔡更有能力處理，35.3%認為是韓。對於韓國瑜為競選總統而請假的事件，58.5%民眾同意違背對高雄市民只在假日拚選舉的承諾這樣的說法，僅31.8%民眾不同意。蔡英文施政滿意度有45.5%民眾滿意，48.1%民眾不滿意。

2020總統大選支持度，在僅有蔡韓兩人參選下，蔡英文支持度為50.8%，韓國瑜則為34.4%，蔡勝韓16.4個百分點。相較於8月調查，韓國瑜支持度上升3.3個百分點。

在蔡、韓、呂三人參選情況下，蔡英文(49.9%)支持度領先韓國瑜(32.9%)17.0個百分點；領先呂秀蓮(6.6%)43.3個百分點。此外，59.8%民眾看好蔡英文當選、28.6%看好韓國瑜、0.7%看好呂秀蓮當選。