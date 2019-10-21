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陳同佳案 法務部：政府會透過司法互助處理 絕不會私了

2019-10-21 19:34聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

港男陳同佳在台殺女友一案在台延燒，今日晚間法務部與陸委會共同舉行記者會，法務部長蔡清祥表示，中華民國政府會透過正式的司法互助方式處理本案，絕不會私了，更不會有拒收問題；陸委會副主委邱垂正則指出，要彰顯司法正義，還給受害家屬公道，前提是需要港方透過司法互助，提供有助我司法單位順利偵辦的各項證據及協助。

蔡清祥指出，處理本案要由下列三項原則：一為台港雙方均擁有此案司法管轄權，基於行為嫌疑人及被害人均為港籍，且行為嫌疑人目前仍遭港府羈押中，在羈押期滿前，港府應本於職權追訴犯行，以維正義，考量到港人港審與審判之優先性與便利性，應由港府優先審理。

他說，司法沒有空窗期，無論是中華民國政府或香港政府均應負起責任。香港政府更不應讓犯罪嫌疑人任意遊走，以免產生串供或湮滅證據。中華民國政府會透過正式的司法互助方式處理本案，決不會私了，更不會有拒收問題。

蔡清祥表示，中華民國政府從未放棄管轄權，絕不卸責。過去法務部跟陸委會多次去函港府，索取本案相關事證，但遭香港政府置之不理。中華民國政府院在司法互助的前提下，全力提供相關資訊，並派員協助。

他接著指出，基於上述三項原則，行政院責成法務部與陸委會組成專案小組與港方接洽，處理本案之司法互助事宜，並提兩項方案。首先考量到港人港審與審判之優先與便利性，以及家屬情形，香港政府應優先審理本案，中華民國政府司法單位願意提供相關事證，以供審理。

他表示，香港政府有無管轄權一事，應由香港法院作出裁定。若本案經香港法院裁定無管轄權，中華民國政府願意針對本案與香港政府共同討論後續處理。但要強調，在司法互助的前提下，嫌疑人因涉及殺人重罪，不應縱放，港府應於犯嫌另案執行期滿時立即逮捕，以伸張正義。

邱垂正則表示，我方要求透過司法協助將嫌犯送到台灣的立場沒有改變，建議雙方盡快安排主管部門討論，如何建立台港可長可久的司法互助機制，既可有效處理陳嫌個案，也可從根本解決問題。

陸委會與法務部今日晚間召開記者會。圖/記者呂佳蓉攝影
陸委會與法務部今日晚間召開記者會。圖/記者呂佳蓉攝影
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