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天貓雙11逾20萬品牌參與　100萬款新品任選

2019-10-21 19:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團21日正式啟動2019天貓雙11全球狂歡節，今年天貓雙11將有超過20萬品牌參與其中，並將帶來100萬款新產品，其中有215個國際品牌例如Lancôme、SK-II、YSL Beauté、Givenchy、Shiseido等，將推出超過240款以雙11為主題的產品。

香港經濟日報報導，淘寶天貓總裁蔣凡表示，今年天貓雙11將以「新消費」、「新商業」及致力推動綠色環保為主題，並預計今年天貓雙11會有超過5億的用戶參與，較去年增加超過1億；活動期間，預計商家及平台推廣活動，將為消費者節省超過人民幣500億元。

此外還有數以千計的品牌，將於天貓雙11期間，升級線上門市至天貓旗艦店2.0，包括Tom Ford、M.A.C.、Giorgio Armani Beauty、Victoria’s Secret等。

新門市將為品牌提供更多工具及個性化方案，加強消費者互動，例如消費者可以透過具有擴增實境（AR）功能的化妝工具來「試妝」，體驗各款產品。

圖/世界浙商網
圖/世界浙商網
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天貓雙11品牌
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