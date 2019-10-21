天貓雙11逾20萬品牌參與 100萬款新品任選

2019-10-21 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴集團21日正式啟動2019天貓雙11全球狂歡節，今年天貓雙11將有超過20萬品牌參與其中，並將帶來100萬款新產品，其中有215個國際品牌例如Lancôme、SK-II、YSL Beauté、Givenchy、Shiseido等，將推出超過240款以雙11為主題的產品。

香港經濟日報報導，淘寶天貓總裁蔣凡表示，今年天貓雙11將以「新消費」、「新商業」及致力推動綠色環保為主題，並預計今年天貓雙11會有超過5億的用戶參與，較去年增加超過1億；活動期間，預計商家及平台推廣活動，將為消費者節省超過人民幣500億元。

此外還有數以千計的品牌，將於天貓雙11期間，升級線上門市至天貓旗艦店2.0，包括Tom Ford、M.A.C.、Giorgio Armani Beauty、Victoria’s Secret等。

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