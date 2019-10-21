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香山論壇，越南批陸：己所不欲、勿施於人

2019-10-21 19:18聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

中越關係明年恐生變？越南國防部長吳春歷今天在第九屆北京香山論壇上就南海問題暗指大陸，「大國要負起責任」，他還引用孔子的話：「己所不欲、勿施於人」。

吳春歷在今天第二次全體會議：「亞太安全風險管控」做主旨發言時就南海與中國的爭執問題表示，越南是一個遵守國際法的國家，越南希望用和平的手段解決所有的爭執。

吳春歷說，越南明年是東盟（東協）的輪值主席國，越南希望聯合多邊的力量來共同管控風險，維護區域的和平。

出席本屆論壇的前台大法律系教授傅崐成解讀指出，越南是南海地區真正與兩岸都有對抗過的國家，越南在南沙占據了最多的島礁，也是唯一一個在南沙群島跟中國交火過的國家，甚至對台灣所控制的太平島也有過直接間接武力對抗行動。

他說，越南除了是明年東盟的輪值主席國，越南也是聯合國安理會的非常任理事國。越南國防部長在論壇上提出聯合多邊力量來共同管控風險，包含的含義就是越南將採取獨立的、多邊的、多元的外交國防的策略，以此來看可以感覺明年中越在南海可能會有比較重大正面衝突。

按，根據2016年7月南海仲裁案仲裁法庭裁定中國對南海主權的主張無效，引發中國抗議並宣稱此仲裁不過廢紙一張，但南海周遭的菲律賓、越南等都支持仲裁決定。

第九屆北京香山論壇上，區域安全的話題是各國代表發言的重點。圖為論壇會場前與會的各...
第九屆北京香山論壇上，區域安全的話題是各國代表發言的重點。圖為論壇會場前與會的各國國旗。特派記者陳言喬／攝影
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越南南海仲裁國防部
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