中美貿戰沒贏家 北京香山論壇軍方軟調喊話？

2019-10-21 15:58 世界日報 中國新聞組／北京21日電



中共中央軍委副主席許其亮20日在第九屆「北京香山論壇」歡迎晚會上表示，歷史經驗證明，國與國之間走上對抗的道路，「無論冷戰、熱戰還是貿易戰，都是沒有出路的，也不會有真正的贏家」。對照2018年中國軍方在論壇上的嚴詞批評，許其亮向美國喊話調門明顯放軟放低，外界解讀這是中國意識到正處於不利自己的國際環境，需要暫時收斂以爭取國際間人心。

中央社報導，許其亮致詞表示，和平穩定需要深化對話合作。國與國之間只要相互尊重，相向而行，「多對話、少對抗；多理解、少誤解；多搭台、少拆台，就沒有解決不了的問題，沒有邁不過去的坎（障礙）」。他並表示，亞太需要一個和平穩定的環境，世界則需要一個穩定的亞太。

中方層級降 去年三把手主持

2018年舉行的第八屆「北京香山論壇」歡迎晚宴上，代表中方出席者是排名第三的中共政治局常委、中國全國人大常委會委員長栗戰書。栗戰書當時直指「一些域外國家」頻繁將艦機開進南海「耀武揚威」，對地區安全構成了威脅。

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法廣網報導，對照2018年，今年歡迎晚宴發表致詞者級別從國家領導人降到了中共中央軍委副主席。在中國國家主席習近平於建政70年高調閱兵顯示中國軍力的強大之後，許其亮卻要美國「多對話多理解多搭台」，致詞的調門相對去年明顯放軟放低。

美代表受矚 副助理防長上陣

從最近幾屆香山論壇的主題變化上，也似乎顯示中國軍事雄心與時俱進的變化。從2016年的「加強安全對話合作，構建新型國際關係」、2018年「打造平等互信、合作共贏的新型安全夥伴關係」到今年的「維護國際秩序，共築亞太和平」，態勢從躍躍欲試的進取，退變到保守。

報導指出，創辦於2006年的香山論壇，今年有76個官方代表團共530餘人確認與會，其中包括23名國防部長及6名總參謀長。美國代表是國防部副助理部長斯布拉吉亞（Chad Sbragia），官階不算高，但重要性引人矚目，因為他擔任的職務是美國國防部今年6月才增設，主管範圍僅有中國。加拿大則未派遣官方代表團與會。