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柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

上海市台辦主任李文輝今天中午前往北市府拜會台北市長柯文哲，外界關心雙方到底談了些什麼？對此，北市府發言人周台竹會後受訪時表示，雙方會談主要是集中在文化交流，以及台北市和上海市的經貿往來做廣泛交換意見。

周台竹表示，今年剛好是台北市立交響樂團成立50周年，有舉辦千人交響樂團活動，上海愛樂樂團來台一塊共襄盛舉；兩市交響樂團的交流，最早是從2010年，時任上海市長韓正率領交響樂團來台灣，和台北市立交響樂團合作演出。

周台竹表示，李文輝等一行人今天就是做禮貌性拜會，會中也提到，明年十月上海會舉辦國際藝術節，邀請台灣相關樂團可以共襄盛舉；明年九月也有樂團演出，也邀請台灣比較好的國樂團體一塊參與。

此外，周台竹表示，今天也提到兩市的經貿往來，指每年進出上海的台商大約180萬人，雖然沒有明確的經貿數字，不過上海大概占兩岸經貿交流的35％左右，顯示台灣和上海的經貿關係相當密切。

至於還有沒有提到其他議題？周台竹說，今天就是禮貌性拜會，著重在兩市的文化交流、經貿關係。

對於獨派團體質疑雙方會面為什麼不公開？周台竹說，兩岸關係在互動方面相當敏感，上海方面的人過來，相關程序都有經過陸委會審核，國台辦的人在台灣是不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題。

上海市台辦主任李文輝（圖）。圖／報系資料照
上海市台辦主任李文輝（圖）。圖／報系資料照
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交響樂團上海北市
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