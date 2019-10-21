港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港警方水炮車昨日在尖沙嘴彌敦道清場期間，用噴射藍色水柱時誤中清真寺，將正門及大門染藍。香港輿論批評港警不尊重宗教。香港特首林鄭月娥今（21）早上約11時15分，連同警務處處長盧偉聰一同乘車到清真寺外致歉。

林鄭月娥下車後披上圍巾。一行人逗留約半小時，於早上11時40分離開清真寺時均無回應傳媒提問。會面後，穆斯林團體接受訪問，指香港警方和政府都已就事件作出真誠致歉，做法並非故意。

九龍清真寺首席教長Muhammad Arshad等人在會面後表示，特首林鄭月娥及警方已就事件真誠致歉，並解釋水炮車當時是誤中清真寺，他們接受道歉，又表示昨日清真寺外未見有暴力事件發生，故相信事件只是誤會。

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代表指出，希望香港平靜，而且清真寺在事件中沒有被破壞，他們接受對方的道歉，同時多謝所有幫忙清潔清真寺的香港市民。