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中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

針對中共防長在香山論壇出言威嚇「台獨搞分裂是死路一條」，陸委會今（21）早回擊表示，該論壇已成為中共專屬的批美嚇台場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。武力恫嚇並無法撼動台灣2,300萬人民守護主權民主的意志，北京當局應及早打消「以武促統」不切實際的妄想。

陸委會表示，中共始終不放棄武力犯台的舉措，企圖藉由消費台灣議題，激發中國大陸內部民族主義與仇台情緒，以掩飾治理缺失的共黨執政地位，更再次凸顯其缺乏務實改善兩岸關係的霸權思維僵化不變。

陸委會強調，「習五條」後中共對臺窮盡極限施壓之惡意行徑，已嚴重破壞台海現狀、升高區域緊張情勢，是危害世界和平的不穩定因子，舉辦安全對話極為諷刺。再次提醒北京當局，中華民國是主權國家，台灣從未隸屬於中華人民共和國，未來也不會是。

陸委會稱，台灣政府維持和平、理性及不挑釁的兩岸政策一貫，會持續強化自我防衛能力，確保國家主權及民主體制不受威脅與破壞，並與理念相近國家深化合作，共同致力台海及區域和平與繁榮。

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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