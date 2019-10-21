魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京即時報導



第九屆北京香山論壇今（21）上午開幕，中共國務委員兼國防部長魏鳳和致詞時表示，絕不會「任由台獨分子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，搞分裂只能是死路一條」。

魏鳳和還將暗批美國：「大棒政策、長臂管轄」解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的。他說，「中國人不吃這一套，也不怕這一套，中國人民在困難面前，從來都是越壓越強，越挫越勇」。

魏鳳和多次不點名地批評美國。他說，有的域外國家推行排他性的安全戰略，試圖在亞太地區部署中程飛彈，強化針對其他國家的軍事同盟，只會給地區安全增加不確定的因素，中國對此表示堅決反對。

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魏鳳和表示，插手地區事務，干涉他國內政，煽動顏色革命，甚至顛覆別國合法政權，是造成地區戰亂動盪的真正亂源。