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他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

上海市台辦主任李文輝今天上午將前往北市府拜會台北市長柯文哲，引發各界關注。對於今天雙方要談些什麼？台北市長柯文哲今受訪時笑說，就是「Say hello」啊，歡迎來台灣旅遊，隨後還開玩笑說「錢要花完才可以回去」。

實際上，由於香港反送中爭議持續延燒，李文輝挑在此時和柯文哲會面，備受矚目，台灣國今天上午則是前往北市府抗議，質疑柯文哲和李文輝的會面難道是有什麼不可告人的秘密嗎，為什麼不開放採訪並直播，難道是要報告「政績」嗎？

對此，柯文哲忍不住反問，「政績」為什麼要和上海市台辦報告？邏輯聽不懂，這太奇怪了，差太遠了吧。

至於是否會和李文輝解釋今年雙城論壇的直播烏龍？柯文哲說，早就結束啦，這問題還有後續嗎？沒有了吧，大家擦槍走火，就是這樣子，同樣是講中文還是會誤解。

雙方今天是否會談到「雙城論壇」的相關事宜？柯文哲說，依照過去經驗，通常雙城論壇不會現在談，都是到四月以後才開始談，現在談都太早了，通常中國大陸模式，都是的兩會開完會、對台工作小組開完會，才有對台計畫，所以通常是四月才會談當年的雙城論壇，現在談，他們都還沒肯定。

台北市長柯文哲今受訪時笑說，就是「Say hallo」啊，歡迎來台灣旅遊，隨後還...
台北市長柯文哲今受訪時笑說，就是「Say hallo」啊，歡迎來台灣旅遊，隨後還開玩笑說「錢要花完才可以回去」。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲雙城論壇北市
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