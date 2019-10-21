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樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸著名商人「樂視」集團創始人賈躍亭陷入破產風波，正在美國申請個人破產重組。據法律服務企業Epiq Cases網站披露的相關文件，賈躍亭與其妻子甘薇已於本月十一日在四川省成都市的法院申請離婚，已支付五十一萬美元（約四百萬港幣）贍養費。

對於賈躍亭在申請破產期間離婚，熟悉他的人都表示：「感覺很蹊蹺」；有大陸網友直接質疑：「不知是真離還是假離？」

新浪財經引述消息稱，賈躍亭和甘薇的離婚案件於本月十一日在四川成都錦江區法院提出。從法庭文件截圖可見，今年二月二十八日，賈躍亭支付甘薇四十萬美金家庭撫養費；七月二十三日，賈躍亭再支付甘薇十一萬美金家庭撫養費。針對此事，賈躍亭及甘薇未有回應。

據知，甘薇在上周五還在朋友圈發文談賈躍亭申請破產一事，但沒有提及兩人正辦理離婚。

賈躍亭本月十四日在美國主動提交個人破產重組申請。根據美國「破產法」披露的前六個月收入，賈躍亭總工資、薪金、消費、獎金、加班費和佣金約五萬美元（約四十萬港幣）；租金和其他固定資產收入為約四萬四千美元（約三十五萬港幣）。同時，當個人重組方案完成後，賈躍亭的個人持有的電動跑車品牌「法拉第未來」（Faraday Future, FF）及相關收益權轉讓給債權人。

對於突然傳出離婚的消息，大陸媒體引FF公司有關人士表示，離婚案感覺很蹊蹺，目前不知曉真偽。

賈躍亭是樂視集團的創辦人及前董事長，曾以個人財富一百一十三億元人民幣，名列中國富豪排行榜第七十八名。但近年樂視爆發財務問題，賈躍亭也長期滯美，未處理他在中國留下的大量債務，因此被列入大陸「全國失信執行人名單」。

賈躍亭在申請破產期間離婚，業界「感覺很蹊蹺」，有大陸網友直接質疑：「不知是真離還...
賈躍亭在申請破產期間離婚，業界「感覺很蹊蹺」，有大陸網友直接質疑：「不知是真離還是假離？」照片／星島網
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賈躍亭破產離婚
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