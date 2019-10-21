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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

時隔5年 中韓重啟國防戰略對話

2019-10-21 10:34聯合報 記者賴錦宏／即時報導

時隔五年，因南韓二○一四年設置「薩德反導彈系統」（THAAD，終端高空防衞系統）而暫停的中共與南韓「國防戰略對話」即將重啟。南韓國防部次官朴宰民自二十日至二十五日訪問大陸，出席「第五次韓中國防戰略對話」，並將拜訪大陸國防部長魏鳳和。

據星島日報引述韓聯社報導，朴宰民和中共軍委聯合參謀部副參謀長邵元明將作為雙方首席代表與會，並就韓半島安全局勢、恢復兩國軍事交流、擅闖防空識別區等議題交換意見。韓方將向中方再次提議開設韓國第二中央防空管制所（2MCRC）與中國東部戰區間的熱線電話。

北京期間，朴宰民還將出席第九屆北京香山論壇，並以「全球軍控體系和韓半島和平進程」為題說明南韓政府為實現半島非核化與和平機制所付出的努力。據悉，北韓也將派團出席香山論壇，南北韓代表是否在會議期間接觸引人關注。

美國二○一四年提出有意在南韓半島部署「薩德反導彈系統」，中國多次表示反對並向南韓施加壓力。惟美韓於二○一六年七月正式宣布落實部署「薩德系統」，中國對南韓發出多項反制措施，曾導致中韓關係迅速冷卻。當時民間亦發起多項反制措施，包括中國旅遊團及散客紛紛退訂酒店、抵制在大陸經營的南韓企業等。

朴宰民訪問北京，中斷五年的中共與南韓「國防戰略對話」即將重啟。照片／星島網
朴宰民訪問北京，中斷五年的中共與南韓「國防戰略對話」即將重啟。照片／星島網
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南韓薩德北京
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